Stanley indirimi başladı! "Almakla ne iyi ettim!" diyeceğiniz o termoslar burada

Açık hava etkinliklerinizde, evde, seyahatte, ofiste kaliteli bir termosla andan aldığınız keyifi en üst seviyeye çıkarabilirsiniz. Bir düşünün; kamptasınız, üşüyorsunuz termosunuz yanınızda içinde sıcacık içeceğiniz, o ilk yudumu aldığınız an vücudunuza yayılan sıcaklık gibisi var mı? Ya da yoldasınız ofise gidiyorsunuz, soğuk hava boğazınızı kuruttu, şimdi bir çay ya da kahve olsa diye iç geçiriyorsunuz ama almaya vaktiniz de yok çünkü işe geç kalmamalısınız! Çantanızdan çıkaracağınız içi sıcacık içecekle dolu o termos, o anı kurtaran ne büyük keyif değil mi? Siz de her anınıza eşlik edecek kaliteli bir termos arıyorsanız Stanley indirimine bakmadan geçmemelisiniz. Aradığınız model kesinlikle burada, üstelik ömür boyu da garantili!

Prime üyesi olmak ve ayrıcalıklardan yararlanmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Günün Fırsatları kapsamındaki indirimlere buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

İndirimdeki tüm Stanley ürünleri burada!

1. Stanley Klasik Vakumlu Paslanmaz Çelik

Stanley'in Klasik serisi markayla özdeşlemiş, en çok satan seri. Serinin yeşil renkteki termosu ve bu siyah termosu diğer tüm modellere fark atıyor. Geniş hacmi sayesinde kamp, piknik gibi açık hava etkinliklerinin favorisi olan termos, hem estetik hem de fonksiyonel özellikleriyle öne çıkıyor. İki katmanlı paslanmaz çelik yapısı ile oluşturulan vakumlu bölme, içerisindeki sıcak veya soğuk içeceğin sıcaklığını uzun süre koruyarak dış ortamdan gelen ısı değişimlerine karşı koruma sağlıyor. Dayanıklılığı yüksek olan, BPA içermeyen, kolay temizlenebilen bu termos hayatınızda büyük bir fark yaratacak!

Kullanıcılar ne diyor?

"Stanley markası tartışmasız çelik mataralar yapmakta en iyi kalitedir. Yıllardır kullandığımız yeşil Stanley yerine aldık bunu ve çok memnunuz."

"Kesinlikle kendini kanıtlamış firma. Namını hak ediyor. Kalite, koruma on numara. Tek eksiği fiyatı, o da malum Türkiye şartları."

2. Stanley Klasik Vakumlu Termos 1,9 litre

Kullanıcılar ne diyor?

"Vakumlaması ve soğut tutması mükemmel. Biraz büyük olduğu için sırt çantası içerisinde taşımaya uygun değil. Kapak türünden dolayı çok pratik bir kullanımı var."

"Kaliteli. Denedim sıcak suyu 2 gün sıcak tutuyor. Stanley'den 3 tane aldım, biri soguk. İki tanesini sıcak içim için kullanıyorum. Bu güzel ürün için yapanlara ve doğru satıcıya teşekkür ederim."

3. Stanley Klasik Vakumlu Paslanmaz Çelik Termos 1 litre

Kullanıcılar ne diyor?

"100 yıllık firma, kullandığım en iyi termos."

"Kaliteli. Renk ve sağlamlık öne çıkıyor."

4. Stanley The Wild Imagination Termos Bardak 0,50 litre

Stanley'in The Wild Imagination serisi, doğa aktivitelerini seven ve dış mekan gezilerini keyifli hale getirmek isteyenler için ideal bir tercih. Dayanıklılığı ve işlevselliği ile öne çıkan Stanley The Wild Imagination Termos Bardak, sıcak ve soğuk içeceklerinizi her zaman yanınızda taşımanıza olanak tanır. 0,50 litre kapasiteye sahip olması, gün boyunca yeterli miktarda içecek taşımanıza yardımcı olur. 18/8 gıda sınıfı paslanmaz çelikten üretilen termos, dayanıklı ve korozyona karşı dirençlidir. Sağlığınıza zararlı kimyasallar içermemesi, kullanıcılar açısından önemli bir avantajdır. Özel vakumlu yapı, içeceklerin sıcaklıklarını uzun süre korur. Genellikle sıcak içecekler için 7 saat, soğuk içecekler için 10 saate kadar etkili şekilde saklama sunar. Geniş ağız tasarımı sayesinde, içecekleri kolayca doldurabilir ve temizleyebilirsiniz. Ayrıca, üst kısmında genellikle taşınabilir bir kapak bulunur, bu da içeceklerinizi sızdırmaz bir şekilde taşımaya yardımcı olur.

Kullanıcılar ne diyor?

"Açıklamalara uyan sıcak, soğuk tutma özelliği ve buna uygun yudumlama ayarı çok hoşuma gitti. Modeli, deseni yedek başlıklar mükemmel. Tavsiye ederim."

"Elinize alınca Stanley kalitesini hemen hissediyorsunuz. Rengini çok beğendik. Üç çeşit üst kapak mevcut çocuğunuz sıkıldıkça değiştirebilirisiniz. Paketleme sağlamdı."

5. Stanley The Wild Imagination Termos Bardak

Kullanıcılar ne diyor?

"Çok kaliteli."

"Üretimi durdurulmuş bir koleksiyondan bir Stanley. Keşke bu türden daha fazlasını (kapak harika) diğer boyutlarda da yapabilseler."

6. Stanley The Quick Flip Paslanmaz Çelik Termos, 1,06 litre

Stanley The Quick Flip serisi, kullanıcıların hem estetik hem de işlevselliği bir arada bulabileceği ürünlerle dolu. Özellikle hareket halindeki kullanıcılar için tasarlanmış bu pratik tasarımlar, günlük yaşamı kolaylaştırmak için ideal. Hem tasarım hem de işlevsellik açısından kullanıcıların gereksinimlerini karşılayan bu kaliteli termos ise, doğa yürüyüşlerinden günlük iş yaşamına kadar geniş bir kullanım alanına sahip. 1,06 litre kapasitesi kullanıcılara yeterli miktarda sıcak veya soğuk içecek taşımak için geniş bir alan sunar. Temel özelliği olan hızlı açılıp kapanabilen kapak, içeceklerinizi bir elinizle kolayca almanızı sağlar. İki katmanlı yapısı, içeceklerin sıcak veya soğuk sıcaklıklarını uzun süre korumasına yardımcı olur. Genellikle sıcak içecekleri 12 saate kadar sıcak tutarken, soğuk içecekleri 24 saate kadar soğuk tutabilir.

Kullanıcılar ne diyor?

"Oldukça iyi ve kullanışlı. Stanley farkı."

"Taşıması kolay, sıcak tutma süresi 8 saat olmasa da yeterli. Ağzı çok az daha geniş olsaydı, iç temizliği daha rahat olurdu."

7. Stanley Klasik Vakumlu Termos, 0,75 litre

Kullanıcılar ne diyor?

"Bebeğim için aldım. Sıcak suyu ılıtıp içine koyarsanız eğer aynı sıcaklıkta iki gün mama suyu olarak kullanabiliyorsunuz. Anne taşıma çantasına da sığıyor. Daha büyüğünü almayın çünkü termos zaten çok kaliteli olduğu için(burda kastım çelik kalınlığı ve boyu) 750ml olanı dahi bir çaydanlık uzunluğunda. Daha büyüğünü ancak ev içi kullanabilirsiniz."

"Araba için aldım ve çok memnun kaldım, sabah doldurduğum sıcak su, gün sonunda bile çay, kahve içilebilir haldeydi."

8. Stanley Quencher Pipetli Termos Bardak 1,18 litre

Stanley Quencher serisi, özellikle geniş kapasitesi ve pratik tasarımıyla dikkat çeker. 1,18 litre kapasitesi, uzun süreli dışarıda geçen zamanlarda veya gün boyunca ihtiyacınız olan su, sıcak çay veya diğer içeceklerinizi saklamaya olanak tanır. Sağlıklı bir kullanım sunar; içeceklerinize zarar verebilecek kimyasallar içermez. Pipeti sayesinde içeceklerinizi rahat bir şekilde tüketebilirsiniz. Pipet, sızdırmaz kapak ile bir arada gelir, bu da taşıma sırasında sızıntı riskini azaltır. Geniş ağız yapısı, içecekleri kolayca doldurmanıza ve temizlemenize olanak tanır. Ayrıca, kaymaz tabanı sayesinde stant üzerinde sağlam bir şekilde durur. Modern ve şık görünümüyle, günlük yaşamda veya sosyal ortamlarda rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

"Bu muhteşem bir fincan, sıcak ve soğuk içecekler için mükemmel ve son derece sağlam ve conta gerçekten sıkı ve dökülmeye karşı dayanıklı. Pratik ve işlevsel ama çok modaya uygun ve zarif ve daha fazla su içmek için harika bir teşvik. Kullanımı da çok kolay. Beklenenden 13 gün önce geldi ve bu harikaydı!"

"Buzlu su içmeyi seviyorum ve bu amaçla fincan gerçekten iyi hizmet ediyor."

9. Stanley IceFlow Paslanmaz Çelik Pipetli Su Şişesi

Stanley IceFlow serisinin en sevilen modellerinden bu termos matara spor salonunda, dış mekan aktivitelerinde ya da uzun seyahatlerde suyunuzu yanınızda taşımak için pratik bir çözüm sunar. Özellikle sıcak yaz günlerinde soğuk su veya içeceklerinizi ilk anki ısısında tutmanıza yardımcı olur. Hem fonksiyonel hem de şık bir tasarıma sahip termos matara, aktif yaşam tarzını benimseyenler için tasarlanmış olup sağlam yapısı ve pratik özellikleri ile dikkat çeker.

Kullanıcılar ne diyor?

"Öğle yemeğine kadar buzu tutan bir bardak arıyordum. Bu bardak bütün gün ve daha uzun süre tutuyor. Sızıntı yapmıyor. Çok memnunum."

"İyi boyutta, kahve veya smoothie için pipeti var, bu yüzden kullanmak için eğmeniz gerekmez, çok dayanıklı, sızdırmaz ve dökülmez ve oldukça hafif."

10. Stanley Adventure Vakumlu Soğuk İçecek Bardağı, 0,47 litre

Markanın Adventure serisinden bu termos bardak, işlevselliği ve estetik tasarımı ile hem günlük kullanımda hem de dış mekan aktivitelerinde tercih edilebilecek mükemmel bir ürün. Serinletici içeceklerinizi her zaman ulaşılabilir kılacak pratik bir arkadaşa ihtiyacınız varsa işte o burada! Kamp, piknik veya plaj gezileri gibi etkinliklerde kullanabileceğiniz bu termos bardağa bir şans vermeye ne dersiniz?

Kullanıcılar ne diyor?

"Abime hediye aldım ve kendimize almak için stok bekliyorum. Kapağı olmamasına rağmen nasıl soğuk tutuyor anlayamıyoruz."

"Harika bir ürün."

Bu içerik 22 Ocak 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.