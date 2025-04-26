Şener Üşümezsoy, Celal Şengör ve Naci Görür arasındaki deprem anlaşmazlığı büyüdü! Reynmen açtı ağzını yumdu gözünü! "Onca yıl okudunuz..."

İstanbul'da çarşamba günü meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar etkisini sürdürüyor. Bazı vatandaşlar deprem endişesi nedeniyle geceyi parklarda geçirirken AFAD tarafından yapılan açıklamada artçı sarsıntıların birkaç hafta içinde sona ereceği belirtildi.

Öte yandan İstanbul'da dün akşam saat 20.33'de merkez üssü Marmara Denizi Büyükçekmece açıkları olan 4,3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Korkutan depremlerin ardından gözler uzmanlara çevrildi. Ancak Şener Üşümezsoy, Celal Şengör ve Naci Görür arasında ciddi bir 'deprem' anlaşmazlığı yaşandı.

''ASIL DEPREM DAHA BÜYÜK''

Prof. Dr. Naci Görür, Kumburgaz Fayı’na dikkat çekerek; "İstanbul’da Marmara Denizinde, Kumburgaz fayı üzerinde çok deprem oluyor. Değişik büyüklükte. Bunlar Marmara’da beklediğimiz büyük deprem değil. Bunlar bu fayın biriktirdiği stresi artırıyor. Yani kırılmaya zorluyor. Burada asıl deprem daha büyük ve 7’nin üzerinde olacak." diye konuştu.

"DAHA BÜYÜĞÜNÜN ÖNCÜSÜ OLUP OLMADIĞINI ZAMAN GÖSTERECEK"

Prof. Dr. Celal Şengör ise; "6,2’lik bir depremin ardından artçılar olması doğaldır. Ancak bu depremin daha büyüğünün öncüsü olup olmadığını zaman gösterecek. 10 dakika sonra da olabilir, 10 yıl sonra da" dedi.

"MARMARA’DA DEPREMLER BİTTİ"

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy ise diğer uzmanlardan ayrılarak farklı bir görüş belirtti. Üşümezsoy, Marmara’daki depremlerin sona erdiğini dile getirerek, "Başka deprem riski yok, Marmara’da depremler bitti" dedi.

Uzmanların kafa karıştıran bu açıklamalarına ünlü şarkıcı Reynmen tepki gösterdi. Reynmen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda;

AÇTI AĞZINI YUMDU GÖZÜNÜ!

''Ya siz deprem bilimcisisiniz, onca yıl okudunuz jeolog oldunuz üç tane adam var üçüde birbirine sallıyor yok ben bildim yok ben sen bilemedin astrolog gibi takılıyorsunuz. Ulan milletin psikolojisi bozulmuş sidik yarıştırmanın alemi var mı? Bir araya gelip ortak bi açıklama yapsanıza ne ayıp ya'' ifadelerini kullandı.