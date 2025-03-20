Şeyma Subaşı'nın eniştesi Merthan Açıl hakkında yakalama kararı! Hemen sosyal medya hesabını kapattı

MYNET DETAY- Şeyma Subaşı’nın ablası Kübra Açıl'ın eşi Merthan Açıl merak edilen isimler arasında. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 106 kişi hakkında gözaltı kararı çıktı.

Hakkında gözaltı kararı verilen isimlerden biri de Merthan Açıl’dı. Hull City’de görev yapan ve hakkında yakalama kararı çıkan Açıl sahibi olduğu reklam şirketi ile belediyeden ihale aldığı iddialarıyla gündemde.

Gözaltı listesinde bulunan Merthan Açıl'ın yurt dışında olduğu ve hakkında yakalama kararı çıkartıldığı ortaya çıktıktan sonra Açıl hemen sosyal medya hesabını kapattı. Açıl ailesinden bir açıklama da gelmedi.

ŞEYMA SUBAŞI UMURSAMADI

Öte yandan gözler Şeyma Subaşı'ya çevrildi.

Yurt dışında olan Subaşı bu haberleri çok umursamadı. Bikinisiyle plajda keyifli anlarını paylaşan Şeyma Subaşı yine adından söz ettirdi.

MERTHAN AÇIL KİMDİR?

15 Şubat 1982 doğumlu Merthan Açıl, Bakırköyspor altyapısında futbola başladı ve ardından profesyonel takıma yükseldi. Burada iki sene oynadıktan sonra Çaykur Rizespor'a transfer oldu. Burada dört sene oynadı ve 2005-06 sezonuna İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Giresunspor'a kiralandı. 2006-07 sezonunda Kasımpaşa'ya transfer oldu. 2011-12 sezonunun devre arasında kulüpten ayrılarak Adanaspor ile sözleşme imzaladı.

2015-16 sezonunda Adanaspor ile 1. Lig şampiyonluğu yaşayan Açıl, 2016-17 sezonu başında, 1. Lig'in yeni takımlarından Ümraniyespor'a transfer oldu. Son olarak Erzurumspor formasıyla Süper Lig’e yükselme başarısı gösteren Açıl, aktif futbol kariyerini noktaladı. Bir dönem İngiltere Championship ekiplerinden Hull City’de görev alan Açıl, spor dünyasındaki faaliyetlerini sürdürüyordu.