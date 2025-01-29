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Survivor'da tansiyon yükseldi! Almeda ve Dilşah birbirine girdi! Konsey acil olarak toplandı! İşte aldığı ceza...

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
29.01.2025 08:51
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Survivor All Star 2025'te heyecan hız kesmeden devam ediyor. Haftanın son dokunulmazlık oyununun oynandığı 28 Ocak'taki yeni bölüme; Almeda ve Dilşah arasındaki kavga yarışmaya damga vurdu. Konseyde Almeda'ya tepki gösteren Acun Ilıcalı verdiği cezayı da açıkladı.

Survivor'da tansiyon yükseldi! Almeda ve Dilşah birbirine girdi! Konsey acil olarak toplandı! İşte aldığı ceza...

Tv8 ekranlarında All Star- Gönüllüler formatıyla ekrana gelen Survivor'da heyecan hız kesmeden devam ediyor. Haftalar ilerledikçe tansiyonun yükseldiği yarışmanın son bölümüne; Almeda ve Dilşah arasındaki kavga damga vurdu.

Adada Dilşah'ın kendisine "Tarafını seç" demesiyle çılgına dönen Almeda, "Ajitasyon yaparak kendini buraya attın. Ağlayarak gideceksin buradan" deyince Dilşah sinir krizi geçirdi.

KAVGA 3

Dilşah, bu sözler üzerine Almeda'nın üzerine yürüyerek 'Diyemezin bana. Seni yolarım, diyemezsin' diye bağırdı. Yaşanan tartışma sonrası Dilşah, ağlayarak fenalaştı ve birden yere yığıldı.

kavga

ADA KONSEYİ TOPLANDI

Arkadaşları fenalık geçiren Dilşah'a yardıma koştu. Yaşanan tartışma sonrası ada konseyi acil olarak toplandı.

acun

"ÜST DÜZEY BİR SAYGISIZLIK"

Ada konseyinde açılış sonrası Acun Ilıcalı, "Yine Almeda ve sorun... Bilemiyorum şimdi konuşma yaptık ve söyledim. Dünkü konseyde gülümsemesinden anlamıştım. Şimdi de üst düzey bir saygısızlık. Farkında mısın sen durumun?" dedi ve Dilşah'a söz verdi.

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"ALMEDA BANA HAKARET ETTİ"

Dilşah ise "Kendisine 'tarafını belli et' dedim sadece ve sormak istedim. Sonra bana sert bir şekilde hakaret etti. Sesimi çıkarmadım sonra hiç beklemediğim bir anda beni anne ve babasızlıktan vurdu kendisi. Bana 'yetimsin' dedi. Bana bu yaşıma kadar kimse böyle bir şey söylemedi, ben bunu da saklamadım. Benim bunu kullandığımı ima etti. Burada anne babasız büyüyen tek kişi ben değilim" dedi.

Yaşananları anlatan Almeda ise "Yetimsin' demedim, bir deyim kullandım. O kelime ona geldi. Ben de başkalarının yanında ve şiddetle büyüyen bir çocuktum. O kelime sonrası Dilşah üzülünce aklıma geldi. O kelimeyi atasözü olduğu için kullandım. O kelime için özür dilerim. Moralim bozuktu, oyuna da beş karış suratla çıktım" dedi.

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İŞTE ALMEDA'NIN CEZASI

Acun Ilıcalı Almeda'nın kötü sözleri sebebiyle ceza alacağını söyledi. Almeda, Dilşah ile kavgası sebebiyle 2 ödülden yararlanamama cezası aldı.

Anahtar Kelimeler:
survivor Acun Ilıcalı survivor all star
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