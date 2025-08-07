Survivor'ı apar topar bırakmıştı! Hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan Hikmet Tuğsuz Türkiye'ye geleceği tarihi açıkladı

Survivor 2025'in iddialı yarışmacılarından Hikmet Tuğsuz bir anda yarışmaya veda etmişti. Apar topar Dominik'i terk eden Tuğsuz vedalaşmaya bile gelmemişti.

Yarışmanın sunucusu Murat Ceylan Hikmet'in yarışmadan ayrılışını açıklamış ve "Gördüğünüz üzere Hikmet yok. Hikmet'in ailesi bize ulaştı. Görüşme talep etti. Bu görüşme sonucunda özel sebeplerden dolayı, Survivor'a devam edemeyecek.'' ifadelerini kullanmıştı.

''VEDALAŞMAYA GELMEYECEK''

Hikmet'in Survivor'dan ayrılma isteğini kabul etmek zorunda kaldıklarını belirten Ceylan, "Vedalaşmaya gelemeyecek. Son dönemlerdeydi, maalesef bu sebepten dolayı bizde Hikmet'in bu isteğini konuşmamız sonucunda kabul ettik. Kabul etmek zorunda kaldık" ifadelerini kullanmıştı.

Survivor'a bir anda veda eden Hikmet Tuğsuz'un İngiltere'ye gittiği ortaya çıkmıştı. Hikmet Tuğsuz, yaptığı paylaşımda "Evet arkadaşlar yarışmadan sonra ayağımın tozuyla Londra'ya değerli kardeşim 'Koca Hüseyin'in yanına geldim. 5 aydır üzerimden çıkartmamış olduğum, benim için çok kıymetli formayı Hüseyin'e hediye ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Sosyal medyada takipçileriyle soru cevap yapan Hikmet bu defa Türkiye'ye geleceği tarihi açıkladı. Hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu bilinen Hikmet 14 Ekim'de Türkiye'de olacağını söyledi.