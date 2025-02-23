Taraftarın 'Göğüslerini aç' demesiyle akıllara kazınmıştı! Diletta Leotta tatil pozlarını paylaştı

İtalyan spor spikeri Diletta Leotta, Can Yaman ile yaşadığı ilişki sayesinde Türkiye'de de tanınan bir isim haline geldi. Sosyal medyada sıkça "dünyanın en seksi spikeri" olarak anılan Leotta, spor dünyasındaki başarısının yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettiriyor.

Diletta Leotta, geçtiğimiz yıllarda Beşiktaş'ın eski kalecisi Loris Karius ile evlenerek adından söz ettirmişti. Ağustos 2023'te kızları Aria’yı dünyaya getiren çift, mutluluklarını sosyal medya paylaşımlarıyla sıkça gözler önüne seriyor.

Bir dönem Leotta, Napoli taraftarlarının "Göğüslerini aç" sloganlarına maruz kalmıştı. Bu ilginç duruma gülerek tepki veren ünlü sunucu son dönemde ise tatil pozlarıyla dikkat çekiyor.

Leotta, doğum sonrası hızlı bir şekilde eski formuna kavuşarak fiziğini sergileyen tatil pozlarıyla adından söz ettirdi. Diletta Leotta, güzelliğiyle sosyal medyadan beğeni topladı.



Sunucunun tatil pozlarına "Yakıyorsun", "Efsanesin" yorumları yağdı.