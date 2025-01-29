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  4. Ünlü rapçi Eypio üçüncü kez baba oldu! Kızına bakın hangi ismi verdi

Ünlü rapçi Eypio üçüncü kez baba oldu! Kızına bakın hangi ismi verdi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
29.01.2025 09:17
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Eypio sahne adıyla bilinen ünlü rapçi Abdurrahim Akça üçüncü kez baba olma heyecanı yaşadı. Güzel haberi sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşan ünlü isim kızına verdiği ismi de açıkladı.

Ünlü rapçi Eypio üçüncü kez baba oldu! Kızına bakın hangi ismi verdi

Ünlü rapçi Eypio, üçüncü kez baba olduğunu duyurdu. Yeniden baba olmanın heyecanını yaşayan Eypio, Instagram hesabından yeni dünyaya gelen kızının yer aldığı bir fotoğraf karesini paylaştı.

Eypio, yeni doğan kızı ile karesine nazar boncuğu emojisi koyarak 'Geldi 3. Prenses Anka' notunu düştü.

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YORUM YAĞDI

Ünlü ismin kızı ile ilk karesi kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Ünlü rapçiye sosyal medyada; 'Maşallah', 'Allah analı babalı büyütsün', 'Allah bağışlasın' gibi yorumlar yapıldı.

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Ünlü rapçi Eypio, geçtiğimiz aylarda Armağan Çağlayan'ın Youtube kanalına konuk olmuş ve baba itirafıyla dikkat çekmişti. Eypio, "Babamı hayatımdan çıkarmışım gibi hissetmiyorum, çünkü zaten yoktu" demişti.

Anahtar Kelimeler:
Eypio
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