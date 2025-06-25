Ünlülerden yaz stilinize ilham verecek kombinler

Yaz iyiden iyiye kendini gösterirken dolabımızı renklendirmek için gözümüz hep ünlülerde. Biz de bunun için Kıvanç Tatlıtuğ’un tatil havasını veren rahat gömleğinden Serenay Sarıkaya’nın enerjik yaz elbisesine, Edis’in cool sokak stilinden Afra Saraçoğlu’nun sade ama iddialı detaylarla dolu kombinine kadar ünlülerin kombinlerinde kullandıkları kıyafetlere benzeyen ve herkesin tarzına uyan parçalardan oluşan bir liste yaptık. Binlerce beğeni alan kombinlerin uygun fiyatlı ve ulaşılabilir alternatiflerini incelemek için gelin, içeriğe geçelim!

1. Kıvanç Tatlıtuğ |Mavi London Classic Jean Pantolon

Kıvanç Tatlıtuğ’un yaz stilinde gördüğümüz klas duruşu yakalamak isteyenler için iyi bir parça olan Mavi'nin London Classic denim pantolonu, loose fit kesimiyle konforu garanti altına alırken daralan paça detayıyla modern bir görünüm sunuyor. Antrasit rengiyle yazın açık tonlu gömleklerle şahane bir kontrast oluşturan pantolon, %99 pamuk içerikli nefes alan özelliğiyle terletmiyor. Basic beyaz tişört ve keten gömlekle kombinleyin, artık sahil kenarında yürüyüşe çıkmaya hazırsınız!

Kullanıcılar ne diyor?

“Rengi gerçekten çok güzel, tam bedenimi aldım tam oldu.”

“Ürün çok rahat, rengi çok güzel, tam beden alabilirsiniz.”

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2. Serenay Sarıkaya | Dilvin Sırt Dekolteli Mini Elbise

Serenay Sarıkaya’nın Instagram’da binlerce beğeni toplayan elbisesini hatırlıyor musunuz? Biz de sizin için sade bir görünüm yakaladığı siyah mini elbisesine alternatif olarak Dilvin'in sırt dekolteli elbisesini seçtik. Kayık yaka detayı ve kısa kollarıyla rahat olduğu kadar sırt dekoltesiyle iddialı olan elbise, %94 pamuklu yapısıyla yaz sıcağında terletmeyen, hafif bir seçenek. Siz de Dilvin elbiseyi beyaz spor ayakkabılar ya da zarif sandaletler ve mini çanta ile kombinleyip tüm gün ferah ferah gezebilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

“Çok güzel bir elbise, vücudu sarıyor. Sırt detayı çok şık.”

“Kumaşı harika.”

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3. Edis | Levi's 514 Straight Kot Pantolon

Edis’in her daim cool görünen sokak stiline benzer bir parça arıyorsanız Levi’s 514 pantolonu tam size göre! Ne bol ne dar kesimi, hem tişörtle hem de gömlekle kolayca kombinlenmesini sağlıyor. %70 pamuklu yapısı sayesinde cilt dostu olan ve esnek yapısıyla yazın terletmeden gün boyu konfor yaratan jean'in üstüne sade bir beyaz tişört, altına da spor ayakkabılar giyerek Edis'in tarzını siz de yakalayabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

“Öncelikle ürün orijinal, kesimi çok iyi, tam oturuyor. Sert bir pantolon değil rahat hareket edebiliyorsunuz içinde. 190 boy 95 kilo 36/32 beden tam oldu.”

“Yaz aylarında giyilir kışın da giyilir, duruşu güzel, şık, Levi's kalitesi.”

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4. Hande Erçel | Koton Boyundan Bağlamalı Taşlı Üst

Hande Erçel’in yaz kombinlerinde sık sık gördüğümüz romantik ama göz alıcı detaylar bu taşlı kroşe üstte de bulunuyor. Halter yaka ve boyundan bağlamalı tasarımıyla özellikle sıcak yaz günlerinde hem ferah hem de zarif bir tercih olan üst, mini eteklerle ya da bol paça keten pantolonlarla mükemmel bir uyum yakalıyor. %54 polyester içeriği dökümlü duruşu desteklerken kolay kolay da kırışmıyor. Koton üst, güneşli bir yaz akşamında arkadaş buluşmasına giderken tercih edebileceğiniz ideal bir parça!

Kullanıcılar ne diyor?

“İnanılmaz şık duruyor, bayıldım.”

“Biraz açık ama güzel, M beden oldu (Boy: 165 cm, Kilo: 57 kg).”

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5. Murat Boz | GIESTO Oversize Dökümlü Erkek Gömlek

Murat Boz’un yaz stili denince akla ilk gelen parçaların başında oversize ve havalı gömlekler yer alıyor! GIESTO'nun dökümlü tasarımı da modern kesimiyle hem şık hem konforlu bir görünüm sunuyor. %100 polyester kumaşıyla gün boyu ter tutmayan gömlek, kırışık dokusu sayesinde ütü derdini de ortadan kaldırıyor! İster düğmelerini açık bırakıp tişörtle ister tek başına giyerek kullanabileceğiniz gömlek, jean, şort veya chino pantolonlarla kolayca kombinlenmesiyle de gündüzden geceye her ortama ayak uyduruyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“Müthiş bir plaj çantası, ağız kısmında büzgü var isterseniz kapatabilirsiniz, içi astarlı ve cebi de var, hasır malzemesi çok kaliteli.”

“Bu fiyata bu kalite süper. İçinde büzgülü astar mevcut. İster günlük ister plaj çantası yapın.”

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6. Afra Saraçoğlu | DeFacto Hasır Plaj Çantası

Afra Saraçoğlu’nun yaz paylaşımlarındaki o bohem ama zarif sahil stilini seviyorsanız DeFacto hasır plaj çantası tam sizlik! Bej rengiyle her kombine kolayca uyum sağlarken büzgü kapamalı yapısı ve iç gözleriyle de oldukça fonksiyonel. Tatilde, şehirde ya da plaj partilerinde yanınızdan ayırmak istemeyeceğiniz plaj çantasını salaş bir keten elbise, sandalet ve hasır şapka ile giyince Afra gibi görünmemek imkansız!

Kullanıcılar ne diyor?

“İnce, bahar ve yaz için salaş, hoş bir parça. Renk tonu çok hoş. Bedeninize göre alabilirsiniz.”

“Rengi, kumaşı ve dokusu çok güzel. Ben L beden aldım, eşim için doğum günü hediyesi olarak aldım. Kalitesi zaten muazzam.”

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7. Barış Arduç | Altınyıldız Classics Slim Fit Mono Yaka Ceket

Barış Arduç’un modern ve sade şıklığını yansıtan kahverengi Altınyıldız Classics ceketi, yaz akşamı davetlerinde fark yaratmak isteyenler için harika bir seçim. Slim fit kalıbı vücuda otururken mono yaka ve çift yırtmaç detayıyla modern bir hava katan ceket, göz yormayan armürlü deseniyle de hoş bir görünüm yaratıyor. Hem stil sahibi hem de konforlu bir olmak için ceketi beyaz bir gömlek ve açık ton chino pantolonla tamamlayabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

“Kumaşın kalitesi ve hafifliği harika.”

“Gayet güzel ve rahat, şık bir görünüşü var.”

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8. Cemre Baysel | Jack & Jones JXMARY Blazer Ceket

Cemre Baysel’in günlük stilinde gördüğümüz o güçlü ama feminen havasını yakalayabileceğiniz Jack & Jones kruvaze blazer ceket, kapaklı cepleri ve iç astarıyla detaylara önem verenlerin kalbini çalıyor. Geri dönüştürülmüş polyester karışımıyla hem sürdürülebilir hem zarif olan ceketi ister mom jean kullanarak spor bir tarz yaratın isterseniz de kalem etekle uydurarak ofis giyimini yakalayın, sınırsız seçeneğe sahipsiniz!

Kullanıcılar ne diyor?

“İyi kalite. Resimdeki gibi renk.”

“Çok rahat oturur ve bir blazer için oldukça sağlamdır. En iyisi!”

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9. Burak Özçivit | Dockers Smart 360 Flex Ultimate Chino Skinny Fit Pantolon

Burak Özçivit’in cool ama özenli tarzına göz kırpan bir parça olan Dockers’ın Ultimate Chino pantolonu, dört yöne esneyen kumaşı sayesinde gün boyu konfor veriyor. Bej rengi ise yazın açık tonlu gömleklerle mükemmel bir uyum sağlıyor. %95 pamuklu yapısıyla nefes alan ve terleme yapmayan pantolonun üzerine mavi keten gömlek, altına da loafer ayakkabılar aldınız mı yaz akşamlarına hazırsınız!

Kullanıcılar ne diyor?

“Dockers'ın bu modeli Levi's'ın 512'si gibi bir kesime sahip. Aşırı rahat ve paçaya doğru daralarak iniyor, çok memnunum.”

“Kumaşını çok beğendim. Kalıbı çok güzel, tam, bedenime uydu. Mevsim geçişleri ve kış için ideal bir pantolon.”

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10. Fahriye Evcen | FRM Saç Örgü Crop Triko Süveter

Fahriye Evcen’in zarif ama sade parçalarla oluşturduğu yaz kombinlerinden ilhamla seçtiğimiz FRM saç örgü desenli crop süveter dolabınızın yeni favorisi olabilir. V yaka ve kolsuz yapısıyla hem feminen hem rahat bir görünüm sunan süveter, orta kalınlığı sayesinde mevsim geçişlerinde de kurtarıcı bir parça. Gömlek üzerine giyerek daha klasik bir tarz yaratabileceğiniz gibi düz beyaz tişörtle günlük kombinlerinizde de kullanabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

“Çok güzel, altına beyaz tişört kot pantolonla o kadar güzel durdu ki ben M aldım, boyu tam, güzel alınır mükemmel.”

“Çok güzel bir süveter. Normalde süveterleri çok sevmezdim ama bu fikrimi değiştirdi ve bağımlısı oldum, çok tatlı duruyor.168 boy 48 kilo M beden aldım biraz uzun olmasını istediğim için öyle de oldu, çok güzel, tavsiye ederim.”

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