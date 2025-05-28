Ev Yaşam Ev Yaşam
Teknoloji Teknoloji
Moda Moda
Kişisel Bakım Kişisel Bakım
Gezi Seyahat Gezi Seyahat
Eğlence Eğlence
İndirim İndirim
Anne Çocuk Anne Çocuk
Hediye Rehberi Hediye Rehberi
Spor Spor
Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
Bayram tatilini deniz kenarında geçirecekler için 2025 trendi bikini ve mayolar
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Güzellik - Moda

Bayram tatilini deniz kenarında geçirecekler için 2025 trendi bikini ve mayolar

Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayram tatili yaklaşırken plaj çantalarını hazırlama heyecanı da yavaştan başladı. Siz de tatil planlarını deniz kenarında yapıyorsanız plaj stilinizle fark yaratmak için doğru yerdesiniz! Çünkü şıklığı ve konforu bir araya getiren 2025 yaz modasında öne çıkan mayo ve bikini modellerinde herkese hitap eden çok sayıda seçenek var. Biz de tek omuzlu detaylardan bandaj kesimlere, desenli bikinilerden sade ama etkileyici asimetrik mayolara kadar birçok seçeneği sizin için derledik. İşte detaylar!

Deniz kokusunu içine çekip güneşin altında bronzlaşmanın hayalini kuranlar için tatil planları çoktan yapılmaya başlandı. Eğer siz de bu bayramı deniz kenarında, kumlar üzerinde geçirmeyi planlıyorsanız valizinizi hazırlarken atlamamanız gereken en önemli detaylardan biri de mayo ve bikini seçimi! Biz de işinizi kolaylaştırmak için hem tarzınızı yansıtacak hem de 2025 yazının en trend çizgilerini taşıyan modelleri sizin için bir araya getirdik. Hadi, tüm gözleri üzerine çekecek mayo ve bikinilere birlikte göz atalım!

1. Yaza renk katan: ANAIS MARGAUX Ninette Bikini Kadın

2

2025’in en gözde tasarımlarından biri floral desen! Siz de bayram tatilinde deniz kenarında hem şık hem de rahat bir görünüm arıyorsanız o zaman ANAIS MARGAUX markasının çiçek desenli bikinisiyle tatil kombinlerinize canlılık katabilirsiniz. Nefes alan kumaşı sayesinde sıcakta bunaltmaz, %80 polyamide ve %20 elastane içeriğiyle vücudu sararak tam kalıp durur. Kare yaka bikini üstü, ayarlanabilir askıları ve sağlam kopçasıyla güvenli bir kullanım sunar. Alt kısmındaki yanda yer alan zarif aksesuar detayı ise görünümüne hoş bir hava katar.

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Kaliteli, beğendim. Çok güzel.”
Ürünü İncele

ANAIS MARGAUX bikininin yanında Koton Floral Desenli Balenli Bikini Üstü ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

2. Hayal gücüne alan açan: Frm Animal Desenli Bağlamalı Bikini Takımı

3

Bu yaz her gün başka bir stil yaratmak isteyenler için birebir olan Frm bikini takımı, bağlamalı yapısıyla üst kısmını farklı şekillerde bağlanarak tek bikiniyle birçok farklı görünüm elde etmeye imkan tanıyor. Animal deseni, kahverengi tonlarıyla plaj modasında iddialı bir duruş yaratıyor. Örme kumaşıyla vücudu güzelce sararken çıkarılabilir atma kaplı yapısıyla da rahatlık veren bikini takımı, bayram tatilinde sahil tarzını yakalamanın en pratik yollarından biri olacak!

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Çok güzel bir bikini, bedeniniz neyse onu alın, çok güzel duruyor.”

  • “Ürün aşırı güzel ve çekici. Mutlaka dolabınızda olması gereken efsane bir parça. Tam beden almanızı tavsiye ederim.”
Ürünü İncele

Frm bikini takımının yanında EROS Kaplı Çıkarılabilir Askılı Bikini Takımı ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

3. Zamansız şıklık: EROS Bralet Bikini Üstü

4

Sade ama etkileyici bir bikini arayanlar için EROS'un bikini üstü tam bir kurtarıcı! Düz ve zamansız tasarımı sayesinde ister renkli pareolarla ister canlı aksesuarlarla kolayca kombinlenebilir. Dokulu dokuma tipiyle fark yaratan bu model, dayanıklı yapısıyla da uzun ömürlü bir kullanım sunuyor. Örme kumaşıyla hareket özgürlüğünü kısıtlamadan konfor veren bikini üstü, %80 poliamid ve %20 elastan karışımıyla esnekliğini koruyor.

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Göğüs kısmının yüksekliği iyi, üstten ve alttan göğüsü göstermiyor.”

  • “Henüz kullanmadım. Ama beğendim. Tam istediğim gibi oturdu.”
Ürünü İncele

EROS bikini üstünün yanında ANAIS MARGAUX Pauline Bikini ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

Nakit ihtiyacınız varsa 75.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

728x90

4. Feminen tasarım: United Colors of Benetton Badeanzug Asimetrik Mayo

5

Bayram tatilinde modern ve çevreye duyarlı bir stil arıyorsanız United Colors of Benetton'un asimetrik fırfırlı mayosu tam sizlik! Göğüs kısmındaki volan detaylarıyla feminen bir hava katan bu mayo, ayarlanabilir tek omuz askısıyla da hem şık hem kullanışlı. %100 yenilenmiş ECONYL naylon elyafıyla çevre dostu bir seçim olmasının yanı sıra ön ve arkadaki kesik motif detaylarıyla da 2025 yaz trendlerine uyum sağlıyor.

Ürünü İncele

United Colors of Benetton mayonun yanında Blackspade Tek Omuz Siyah Mayo ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

5. Göz kamaştıran: Frm Brief Yaka Derin Dekolteli Cut Out Mayo

6

Siyahın asaletiyle sahillerde tarzını konuşturmak isteyenler için ideal bir parça olan Frm mayo, derin V yaka ve cut out detaylarıyla sade görünümüne rağmen oldukça iddialı. Örme kumaşı ve atma kaplı yapısıyla gün boyu ferah bir kullanım yaşatırken %80 poliamid ve %20 elastan içeriğiyle de vücuda tam oturuyor. Üstelik, arkası klasik kesimli olduğu için sorunsuzca yüzebilir ve plajda özgürce hareket edebilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Hayatımda giydiğim en iyi mayolardan biri. Hem çok rahat ve düzeltmek zorunda kalmıyorsunuz hem de olduğundan bir tık da olsa zayıf gösteriyor.”

  • “Normalde 40 bedenim ama 42 aldım, iyi ki de öyle yapmışım çünkü boydan kastırıyor. 42 beden tam oldu, duruş olarak güzel.”
Ürünü İncele

Frm mayonun yanında Tommy Hilfiger Cut Out Mayo Kadın ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

6. Bronzlaşmak için ideal: Pierre Cardin Portgual Bandaj Straplez Bikini Üstü

7

Bayram tatilinde bronzlaşırken iz derdi olmadan yanmak isteyenlerin favorisi Pierre Cardin'in straplez bikini üstü olacak! Bandaj tasarımı sayesinde vücudu güzelce sararken çıkarılabilir pedleriyle de ister destekli ister doğal bir görünüm yaratabilirsiniz. %80 polyamid ve %20 elastan içeriğiyle dayanıklı olduğu kadar esnek bir yapısı bulunan bikini üstünün omuzsuz yapısı hem bronzluk için birebir hem de oldukça havalı duruyor. 2025 plaj modasında yerini sağlamlaştıran bu üst, tatil bavulunun olmazsa olmazı!

Ürünü İncele

Pierre Cardin bikini üstünün yanında DeFacto Fall in Love Regular Fit Bikini Üstü ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

7. Kot şıklığında plaj havası: Too Salty Kot Görünümlü Fiyonklu Üçgen Bikini Takımı

8

Mavi kot görünümüyle klasik bikinilere modern bir hava katan Too Salty üçgen bikini takımı, bayram tatilinde fark yaratmak isteyenlere göre! Fiyonklu detayıyla genç ve enerjik bir stil yakalarken askılı üçgen üst kesimiyle de rahatlık sunuyor. Regular paçalı bikini altı ise normal bel kesimiyle konforlu bir deneyim sağlıyor. Plajda hem sportif hem de tarz olmak için fiyonklu bikini takımı kesinlikle 2025’in gözdesi olmaya aday.

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Kumaşı ve kalıbı çok başarılı, bayıldım.”

  • “Beğendim teşekkürler.”
Ürünü İncele

Too Salty bikini takımının yanında Pierre Cardin Clara Fiyonklu Straplez Bikini Üst ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

8. Geometrik desenleriyle: DeFacto X Nefes İstanbul Baskılı Üçgen Bikini Üstü

9

Gri ve kahverenginin uyumuyla tasarlanan DeFacto X Nefes İstanbul geometrik desenli bikini takımı, modern plaj modasını yakalamak isteyenler için birebir! %78 polyamid ve %22 elastan kumaşı ile esneklik yaratan bikini üstü, deniz kenarında özgürce vakit geçirmek için harika bir seçenek. Bayram tatilinde sade ama çarpıcı bir görünüm yakalamak için DeFacto X Nefes İstanbul üçgen bikini takımına şans verebilirsiniz!

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Çok şık ve cool duruyor.”

  • “Kaliteli malzemelerle üretilmiş bir bikini, dayanıklılık açısından beklentilerimi karşıladı.”
Ürünü İncele

DeFacto bikini üstünün yanında Koton Normal Bel Pencere Detaylı Bikini Altı ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

9. Altın tokasıyla ışıldayan: Dagi Tek Omuz Bikini Üstü

10

Siyahın asaleti, altın yılan toka detayıyla birleşince ortaya 2025 yazının en zarif plaj parçası çıkıyor! Tek omuz tasarımıyla farklı bir hava katan Dagi bikini üstü, çıkarılabilir askısıyla isterseniz sabit isterseniz straplez gibi kullanma imkanı tanıyor. Takıp çıkarılabilen kaplı olması da rahatlığınıza rahatlık katıyor. Her beğeniye hitap eden bu modelle bayram tatilinde hem konforlu olun hem de göz alıcı görünün!

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Bir beden büyük alınmalı, çok şık ve kaliteli, bayıldım.”

  • “Kumaş kalitesi ve rengi çok güzel, duruşunu da beğendim.”
Ürünü İncele

Dagi bikini üstünün yanında Koton Kalın Askılı Metal Aksesuarlı Üçgen Bikini Üstü ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

10. Minimalist ve enerjik: Calvin Klein Sırt Dekolteli Mayo

11

Bu yaz farklı dokular moda! Bürümcük kumaşı ve pembe rengin enerjisiyle yazın ruhunu yansıtan Calvin Klein mayo da sade ama dikkat çeken bir stil arayanlar için ideal! Kepçe yakası ve sırt dekoltesiyle zarif bir silüet sunarken tamamen astarlı oluşuyla da gün boyu özgürce hareket etmenizi sağlar. Göğüs kısmında ikonik Calvin Klein monogram rozeti bulunan mayo, %93 poliamid, %7 elastan kumaşı sayesinde hem esnek bir yapıya sahip hem de çok hızlı kuruyor.

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Ürünün yanında kumaşından yapılmış saç lastiği ile birlikte geliyor, çok güzel. Kup bulunmuyor ona dikkat ederek alabilirsiniz.”

  • “Çok çok çok güzel.”
Ürünü İncele

Calvin mayonun yanında ANAIS MARGAUX Camille Bikini ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

İlginizi Çekebilir

Hem renkli hem rahat... En sevilen Crocs modelleri

Hem renkli hem rahat... En sevilen Crocs modelleri

Yaz sezonunda sade şıklık için tamamlayıcı çanta önerileri

Yaz sezonunda sade şıklık için tamamlayıcı çanta önerileri

 En sevilen Camper modellerini sizin için seçtik

En sevilen Camper modellerini sizin için seçtik

 Yaz boyu üzerinizden çıkarmak istemeyeceksiniz!

Yaz boyu üzerinizden çıkarmak istemeyeceksiniz!

 Düğün sezonu yaklaştı! Sizin için en şık davet elbiselerini seçtik

Düğün sezonu yaklaştı! Sizin için en şık davet elbiselerini seçtik

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Anahtar Kelimeler:
bikini defacto mayo calvin klein pierre cardin united colors of benetton
İş birliği İçerikleri
Şimdi alın, uzun yıllar rahat edin! Adidas Terrex indirimde

Şimdi alın, uzun yıllar rahat edin! Adidas Terrex indirimde

ŞOK'a kamp malzemeleri geliyor!

ŞOK'a kamp malzemeleri geliyor!

Çok satanlarda birinci! Hawk oyuncu koltuğu indirimde

Çok satanlarda birinci! Hawk oyuncu koltuğu indirimde

Tek valizle seyahate çıkmak isteyenler için kabin boy valizler

Tek valizle seyahate çıkmak isteyenler için kabin boy valizler

Hem renkli hem rahat... En sevilen Crocs modelleri

Hem renkli hem rahat... En sevilen Crocs modelleri

Kampta, plaj, piknik... Songmics XL kamp sandalyesi indirimde

Kampta, plaj, piknik... Songmics XL kamp sandalyesi indirimde

Kampta, plaj, piknik... Songmics XL kamp sandalyesi indirimde

Kampta, plaj, piknik... Songmics XL kamp sandalyesi indirimde

O ikonik bir jean... Levi's 501 indirimde

O ikonik bir jean... Levi's 501 indirimde

Elinizden bırakamayacağınız telefon: iPhone 12 indirimde

Elinizden bırakamayacağınız telefon: iPhone 12 indirimde

Columbia Trek 25L sırt çantasında dev indirim

Columbia Trek 25L sırt çantasında dev indirim

Giy ve çık rahatlığı bir başka! Camper ayakkabı indirimde

Giy ve çık rahatlığı bir başka! Camper ayakkabı indirimde

Görünce “Keşke daha önce alsaydım” diyeceğiniz ürünler

Görünce “Keşke daha önce alsaydım” diyeceğiniz ürünler

Görünce “Keşke daha önce alsaydım” diyeceğiniz ürünler

Görünce “Keşke daha önce alsaydım” diyeceğiniz ürünler

Yürümek keyfe dönüşsün! Adidas Terrex'te indirim başladı

Yürümek keyfe dönüşsün! Adidas Terrex'te indirim başladı

Evde kuaför dokunuşu! En etkili saç şekillendiriciler burada

Evde kuaför dokunuşu! En etkili saç şekillendiriciler burada

Yaz sezonunda sade şıklık için tamamlayıcı çanta önerileri

Yaz sezonunda sade şıklık için tamamlayıcı çanta önerileri

American Tourister valizde kaçırılmayacak indirim

American Tourister valizde kaçırılmayacak indirim

Camper rahatlığı bir başka! Bugüne özel bu fırsatı kaçırmayın

Camper rahatlığı bir başka! Bugüne özel bu fırsatı kaçırmayın

Tümünü Gör
Benzer Moda İçerikleri
Hem renkli hem rahat... En sevilen Crocs modelleri

Hem renkli hem rahat... En sevilen Crocs modelleri

Yaz sezonunda sade şıklık için tamamlayıcı çanta önerileri

Yaz sezonunda sade şıklık için tamamlayıcı çanta önerileri

78. Cannes Film Festivali'nde yıldızlar geçidi! Hangi ünlü ne giydi?

78. Cannes Film Festivali'nde yıldızlar geçidi! Hangi ünlü ne giydi?

En sevilen Camper modellerini sizin için seçtik

En sevilen Camper modellerini sizin için seçtik

Yaz boyu üzerinizden çıkarmak istemeyeceksiniz!

Yaz boyu üzerinizden çıkarmak istemeyeceksiniz!

Düğün sezonu yaklaştı! Sizin için en şık davet elbiselerini seçtik

Düğün sezonu yaklaştı! Sizin için en şık davet elbiselerini seçtik

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Cilt bakımında doğru bilinen yanlışlara dikkat! Dermatolog tavsiyeleri ile: Nemlendirici kullanırken en sık yapılan 6 hata

Nemlendirici kullanırken en sık yapılan 6 hata

Cildinizi yaşlandıran en büyük tehlike: Güneş! Camdan bile sızan, UVA ışınlarına dikkat! Uzmanlar uyarıyor: "Cilt kanserine sebep olabilir"

Cildinizi yaşlandıran en büyük tehlike!

Cildiniz yaza hazır mı? Yaz öncesi uygulanması gereken 5 bakım tüyosu

Cildiniz yaza hazır mı?

Yaz sezonunda zahmetsiz kombinler için çanta önerisi

Yaz sezonunda sade şıklık için tamamlayıcı çanta önerileri

Saçlarınızı kuaförden çıkmış gibi gösterecek saç şekillendiriciler

Evde kuaför dokunuşu! En etkili saç şekillendiriciler burada

2025 ilkbahar takı trendleri: Bu bahar zarafet, cesaret ve doğallık aynı anda ışıldıyor! İlkbahar moda trendleri nedir?

2025 ilkbahar takı trendleri!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.