Yabani dizisi final yapınca seyirci yıkılmıştı! "Ben Leman" geliyor

Halit Özgür Sarı, Simay Barlas, Yurdaer Okur, Dolunay Soysert, Bertan Asllani, Tayanç Ayaydın, İlayda Akdoğan, Nergis Öztürk'ün başrollerinde yer aldığı Yabani dizisi reytinglerde istenen başarıyı gösteremedi.

Yabani dizisi, 11 Ocak'ta yayınlanan 51. bölümüyle ekranlara veda etti. Seyirciyi yıkan bu karar sonrası güzel haber geldi.

"Yabani"nin ekibi, şimdi yeni bir projeye imza atıyor. NTC Medya, son olarak büyük ilgi gören "Can Borcu" dizisinin ardından, iddialı bir yapım daha hazırlıyor. Yeni dizinin adı ise "Ben Leman" olarak belirlendi.

BEN LEMAN DİZİSİ KONUSU

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yekta Torun ve Hilal Yıldız'ın senaryosunu yazdığı bu yeni dizi, kadın ve gençlik dramaları türünde olacak. Mart ayında sete çıkması planlanan dizinin detayları ise önümüzdeki haftalarda netleşecek. "Ben Leman", izleyiciyi etkileyen derin bir hikaye ve güçlü karakterlerle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.



NTC Medya’nın yeni projesi "Ben Leman", "Yabani" gibi izleyicinin kalbinde sağlam bir yer edinmeyi hedefliyor.