Ev Yaşam Ev Yaşam
Teknoloji Teknoloji
Moda Moda
Kişisel Bakım Kişisel Bakım
Gezi Seyahat Gezi Seyahat
Eğlence Eğlence
İndirim İndirim
Anne Çocuk Anne Çocuk
Hediye Rehberi Hediye Rehberi
Spor Spor
Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
Yeni sezonuyla gündem olan Wednesday dizisinin gotik tarzından ilham alan siyah elbise modelleri
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Yeni sezonuyla gündem olan Wednesday dizisinin gotik tarzından ilham alan siyah elbise modelleri

Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemin en çok konuşulan dizilerinden Wednesday’in gotik tarzından etkilenmeyen yoktur. Biz de dizideki bu ilham verici stili günlük hayata uyarlayabileceğiniz, hem özel günlerde hem de şehirde yapacağınız akşam buluşmalarında rahatlıkla giyebileceğiniz parçaları bir araya getirdik. Hazırsanız, Wednesday dizisindeki karanlık ama bir o kadar da etkileyici elbiselere alternatif olan seçeneklere birlikte bakalım!

Wednesday'daki abartıdan uzak ama güçlü bir duruş sergileyen gotik tarz, hem gizemli hem de sofistike bir görünüme sahip. İster uzun kuyruklu bir elbiseyle davete katılın ister mini siyah bir modelle gece dışarı çıkın, bu stille dikkatleri üzerinize çekmemeniz imkansız. Eğer siz de gardırobunuza biraz dram, biraz da romantizm katmak istiyorsanız doğru yerdesiniz! Çünkü bu seçkiyi Wednesday’in ilham verici giyimini kendi yorumunuzla hayata geçirmeniz için hazırladık. İşte detaylar!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Faiz yok, masraf yok! İşte 6 ay taksitli kredi fırsatı... Faiz yok, masraf yok! İşte 6 ay taksitli kredi fırsatı...

1. Gotik tarzın modern yorumu: Koton Tüllü Gül Detaylı Mini Bodycon Elbise

Yeni sezonuyla gündem olan Wednesday dizisinin gotik tarzından ilham alan siyah elbise modelleri 1

Wednesday dizisinin o karanlık ve etkileyici stilini yansıtan Koton bodycon elbise, kayık yaka ve uzun kollu tasarımıyla dikkat çekiyor. Tül detaylar ve gül işlemeleri, elbiseye sofistike bir görünüm katarken slim fit kesimiyle vücut hatlarını zarifçe ön plana çıkarıyor. Mini boyu sayesinde genç ve dinamik bir hava yakalarken özel davetlerde tüm bakışları üzerinize toplamanız garanti olan elbiseyi stiletto ayakkabılar, küçük bir el çantası ve ince taşlı küpelerle tamamlamayı deneyebilirsiniz.

Ürünü İncele

Koton elbisenin yanında Koton Pamuklu Dantel Detaylı Kare Yaka Uzun Askılı Elbise ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

2. Romantik siluetiyle: Markano Ophelia Elbise

Yeni sezonuyla gündem olan Wednesday dizisinin gotik tarzından ilham alan siyah elbise modelleri 2

Boyundan bağlamalı ve bele oturan tasarımıyla Markano Ophelia Elbise, adeta gotik bir balo sahnesinden çıkmış gibi! Prenses kesimiyle hem zarif hem de iddialı bir görünüm sunan elbiseyi koyu tonlu bir makyaj ve saten bir clutch çantayla kombinlediğinizde Wednesday tarzınaı yansıtan o dramatik havayı yakalayabilirsiniz. Ophelia elbise, özellikle akşam davetlerinde ya da özel gecelerde etkileyici bir görünüm için ideal.

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Normalde pek yorum yapmam ama bu elbise yorumu cidden hak ediyor. Mükemmel bir elbise, kumaşıyla kalitesi ile her şeyi çok güzel. Özel bir günde giymek için aldım ben. Boyum 1,70, 54 kiloyum, XS aldım ve tam oldu.”

  • “O kadar güzel ki hem üstüme tam oturdu hem de duruşu ve kumaşı çok iyi, tereddütsüz alın.”
Ürünü İncele

Markano elbisenin yanında Markano Uma Elbise ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

3. Farklı tarzlarda kombinlenebilen: United Colors of Benetton Elbise

Yeni sezonuyla gündem olan Wednesday dizisinin gotik tarzından ilham alan siyah elbise modelleri 3

Hafif A kesimi ve boyundaki fiyonk detayıyla United Colors of Benetton mini elbise, romantik bir tasarıma sahip. Plastron detaylı elbise, uzun kolları ile kış davetlerine ve iç mekan etkinliklerine de uyum sağlıyor. Benetton elbiseyi diz üstü çoraplar ve kısa topuk botlarla kombinleyerek genç ve asi bir görünüm elde edebilir, inci küpelerle ise kombininize daha masum bir hava katabilirsiniz.

Ürünü İncele

United Colors of Benetton elbisenin yanında United Colors of Benetton Elbise ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

4. Işıltılı geceler için: Frm Kare Yaka Bodycone Midi Boy Elbise

Yeni sezonuyla gündem olan Wednesday dizisinin gotik tarzından ilham alan siyah elbise modelleri 4

Kare yaka ve taş aksesuar detaylarıyla öne çıkan Frm midi boy bodycon elbise, hem modern hem de gotik bir tarz sunuyor. Slim fit kesimi sayesinde vücuda oturan zarif bir siluet yaratırken dokuma kumaşıyla konforu da elden bırakmıyor. Siz de Frm elbiseyi, şık gece davetlerinde saçlarınızı tepede toplayıp ince bantlı topuklular ve gösterişli bir kolye giyerek göz alıcı bir kombin oluşturabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Elbise resmen şıkır şıkır, bayıldım! Bacak dekoltesi derin gelir mi diye tereddütte kalmıştım ama gayet yerinde.”

  • “Fotoğrafta gözükenin aynısı, taşları düzgündü. Şık bir elbise. Siparişimin ertesi günü geldi.”
Ürünü İncele

Frm elbisenin yanında Frm Midi Boy Bisiklet Yaka Slim Tül Astarlı Vücuda Oturan Örme Elbise ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

5. Minimal ve şık: Only Onltrier Uzun Örme Elbise

Yeni sezonuyla gündem olan Wednesday dizisinin gotik tarzından ilham alan siyah elbise modelleri 5

Sade ama güçlü bir görünüm arayanlar için Only yüksek yaka, uzun kollu örme elbise harika bir seçenek. Hem konforlu hem de vücuda oturan bir formu olan elbise, yan yırtmacıyla da görünümünüze hoş bir dinamizm katıyor. Gotik tarzın yalın ama etkili duruşunu yansıtmak için kalın tabanlı botlar ve metal detaylı bir kemerle kombinleyebilir, soğuk havalarda deri ceketle tamamlamayı deneyebilirsiniz.

Ürünü İncele

Only elbisenin yanında ONLY Onlparis Reversible Elbise ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

Nakit ihtiyacınız varsa 90.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

Yeni sezonuyla gündem olan Wednesday dizisinin gotik tarzından ilham alan siyah elbise modelleri 6

6. Cesur ve cool: DeFacto Straplez Kolsuz Mini Elbise

Yeni sezonuyla gündem olan Wednesday dizisinin gotik tarzından ilham alan siyah elbise modelleri 7

Wednesday dizisinin genç ve asi havasını taşıyan DeFacto siyah straplez mini elbise, özel davetlerde tüm dikkatleri üzerinize çekecek parçalardan biri. Kolsuz ve vücuda oturan formu, iddialı ve bir o kadar da zarif bir görünüm sunuyor. İnce topuklu ayakkabılar, dantel eldivenler ve gotik esintili choker kolyelerle tamamlayarak geceye damga vurabileceğiniz elbiseyi soğuk havalarda üzerine kısa bir deri ceket alarak stilinizi daha da güçlendirebilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Muhteşem bir elbise, çok kısa değil bence kızlar ama kendi bedenimi aldım, bedenimi sardı.”

  • “Bayağı güzel bir elbise. Fırfır ve gül detayı aşırı tatlı ve göğüs ksımında straplez olduğu için tutsun, kayma yapmasın diye bir şerit var, silikon galiba. O özellik aşırı iyi, çok rahat sıfır kayma. M beden aldım ben, boy 164, kilo 64. Boyu kısa arkası normal, önden gül olan kısım biraz kısa ama çok güzel bir elbise.”
Ürünü İncele

DeFacto elbisenin yanında DeFacto Coool Omuzu Açık Kısa Kollu Mini Elbise ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

7. Hem günlük hem özel günlerde: Jack & Jones Jjxx Jxforest Elbise

Yeni sezonuyla gündem olan Wednesday dizisinin gotik tarzından ilham alan siyah elbise modelleri 8

Siyah rengi ve balıkçı yaka tasarımıyla Jack & Jones uzun elbise, Wednesday’in sade ama etkili tarzını günlük hayata taşıyor. Rahat kalıbı ve pamuklu kumaşı sayesinde konforlu bir kullanım yaşatırken uzun çizmelerle ve çeşitli aksesuarlarla kombinlendiğinde şehirde gotik bir sokak stili elde etmenizi sağlıyor. Bunun için minimal gümüş takılar ve zincir detaylı bir çantayla görünümünüzü tamamlamayı deneyebilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Güzel yazlık elbise, kaliteli kumaş, gerçekten beğendim.”

  • “Süper rahat, seviyorum.”
Ürünü İncele

Jack & Jones elbisenin yanında Markano Yasmin Elbise ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

8. Dramatik ve sofistike bir görünüm için: Mina Aise Sırtı Açık Bisiklet Yaka Fitted Uzun Elbise

Yeni sezonuyla gündem olan Wednesday dizisinin gotik tarzından ilham alan siyah elbise modelleri 9

Sırt dekoltesiyle iddialı, bisiklet yakasıyla zarif bir görünüm sunan Mina Aise fitted uzun elbise, özel geceler için mükemmel bir tercih. Vücuda oturan kesimi siluetinizi ön plana çıkarırken yüksek topuklar ve uzun taş küpelerle gotik bir görünüm yakalayabilirsiniz. Ayrıca, omuzlarınıza siyah tül bir şal alarak hem şık hem de gizemli bir hava katabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Ürün kalitesi mükemmel!”

  • “Çok güzel elbise! Boyum 163, kilom 57, S beden aldım tam oturdu. Bileğin bir karış kadar üstünde kalıyor uzunluğu.”
Ürünü İncele

Mina Aise elbisenin yanında Mina Aise Yanları Yırtmaçlı Uzun Elbise ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

9. Detaylarıyla dikkat çeken: Jimmy Key Pencere Detaylı Kadife Midi Elbise

Yeni sezonuyla gündem olan Wednesday dizisinin gotik tarzından ilham alan siyah elbise modelleri 10

Kadifenin lüks dokusu ve pencere detayıyla dikkat çeken Jimmy Key midi elbise, gotik tarzın en romantik yorumlarından biri. Elbisenin yuvarlak yaka ve uzun kollu tasarımı ise soğuk kış gecelerinde rahatlık veriyor. Diz hizasında siyah çizmeler ve taşlı bir broş ile tamamlayarak siz de Wednesday’in stilini özel etkinliklerde ilham almak için yorumlayabilirsiniz.

Ürünü İncele

Jimmy Key elbisenin yanında Frm Midi Boy Asimetrik Yaka Fitted Örme Elbise ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

10. Göz alan tasarımıyla: Markano Bridged Elbise

Yeni sezonuyla gündem olan Wednesday dizisinin gotik tarzından ilham alan siyah elbise modelleri 11

Askılı ve kare yaka tasarımıyla Markano uzun elbise, gotik stilin sade ama etkileyici tarafını ön plana çıkarıyor. Düz siyah rengi ise farklı aksesuarlarla kolayca uyum sağlamasına imkan veriyor. İnce zincirli kolyeler, dantel şallar ve koyu renkli ruj ile kombininizi tamamlayarak hem romantik hem de gizemli bir görünüm yakalayabileceğiniz Markano elbiseyi, özel yemekler, davetler veya akşam buluşmalarında tercih edebilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Bayıldım! Bedenimi aldım tam oldu. 1 beden büyük alırsanız göğsü oturmaz.”

  • “Bayılarak aldığım bir elbise oldu. Kumaşı, boyu ve duruşu mükemmel. Özel günler için aşırı zarif bir elbise arıyorsanız kesinlikle bu elbiseyi almalısınız.”
Ürünü İncele

Markano elbisenin yanında Markano Tami Elbise ürününe göz atmak isterseniz buraya tıklayın.

İlginizi Çekebilir

500 TL altı erkek sweatshirt modelleri

500 TL altı erkek sweatshirt modelleri

Oyunculuğu kadar giydikleri de konuşuluyor...

Oyunculuğu kadar giydikleri de konuşuluyor...

 Kıvanç Tatlıtuğ'un tarzından ilham alan parçalar

Kıvanç Tatlıtuğ'un tarzından ilham alan parçalar

 Hande Erçel’den ilham alan parçalar

Hande Erçel’den ilham alan parçalar

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Anahtar Kelimeler:
Wednesday dizisi siyah elbise wednesday Wednesday 2. sezon Wednesday yeni sezon
İş birliği İçerikleri
Fidanistanbul'da %60'a varan indirim başladı!

Fidanistanbul'da %60'a varan indirim başladı!

Her kitapseverin kütüphanesinde olmalı! İşte Nobel ödüllü kitaplar

Her kitapseverin kütüphanesinde olmalı! İşte Nobel ödüllü kitaplar

Klasik tarz, modern dokunuş! Casio kol saatlerinde indirim zamanı

Klasik tarz, modern dokunuş! Casio kol saatlerinde indirim zamanı

Bu ikiliye bu fiyat kaçmaz! Oral-B Pro Series 1 indirimde

Bu ikiliye bu fiyat kaçmaz! Oral-B Pro Series 1 indirimde

Kişisel asistanınız olmaya aday Huawei Watch GT3 Pro indirimde

Kişisel asistanınız olmaya aday Huawei Watch GT3 Pro indirimde

Yaz bitmeden gidebileceğiniz bütçe dostu tatil rotaları

Yaz bitmeden gidebileceğiniz bütçe dostu tatil rotaları

Yaz bitmeden gidebileceğiniz bütçe dostu tatil rotaları

Yaz bitmeden gidebileceğiniz bütçe dostu tatil rotaları

Zamansız klasik! Ray-Ban gözlüklerde indirim başladı

Zamansız klasik! Ray-Ban gözlüklerde indirim başladı

Çok beğeniliyor, yemek pişirmeyi hızlı ve keyifli hale getiriyor...

Çok beğeniliyor, yemek pişirmeyi hızlı ve keyifli hale getiriyor...

Şimdi almanın tam zamanı! Kaliteli ve konforlu uykunun anahtarı...

Şimdi almanın tam zamanı! Kaliteli ve konforlu uykunun anahtarı...

Tatil anılarınızı ölümsüzleştirecek kamera önerileri

Tatil anılarınızı ölümsüzleştirecek kamera önerileri

PAEN'de büyük fırsat başladı! İndirimlere ek 3 al 2 öde ve dahası...

PAEN'de büyük fırsat başladı! İndirimlere ek 3 al 2 öde ve dahası...

PAEN'de büyük fırsat başladı! İndirimlere ek 3 al 2 öde ve dahası...

PAEN'de büyük fırsat başladı! İndirimlere ek 3 al 2 öde ve dahası...

Oyunculuğu kadar giydikleri de konuşuluyor...

Oyunculuğu kadar giydikleri de konuşuluyor...

Doğal, temiz, parlak! Clean Girl makyajı için ürün önerileri

Doğal, temiz, parlak! Clean Girl makyajı için ürün önerileri

BİM'e Dagi pijama takımları geliyor!

BİM'e Dagi pijama takımları geliyor!

A101'e Oral B Şarjlı Diş Fırçası geliyor!

A101'e Oral B Şarjlı Diş Fırçası geliyor!

Protein Ocean indirimi başladı! İşte enerjinizi artıracak o ürünler...

Protein Ocean indirimi başladı! İşte enerjinizi artıracak o ürünler...

Tümünü Gör
Benzer Moda İçerikleri
Oyunculuğu kadar giydikleri de konuşuluyor...

Oyunculuğu kadar giydikleri de konuşuluyor...

500 TL altı erkek sweatshirt modelleri

500 TL altı erkek sweatshirt modelleri

Kıvanç Tatlıtuğ'un tarzından ilham alan parçalar

Kıvanç Tatlıtuğ'un tarzından ilham alan parçalar

Hande Erçel’den ilham alan parçalar

Hande Erçel’den ilham alan parçalar

Plajda en tarz siz olacaksınız! İşte çok beğenilen erkek mayoları

Plajda en tarz siz olacaksınız! İşte çok beğenilen erkek mayoları

Stil ikonlarından yazlık gömlek kombinleri

Stil ikonlarından yazlık gömlek kombinleri

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Aybüke Pusat kovulunca yerine o getirildi! Teşkilat'ın yeni başrolü Rabia Soytürk eğitimlere başladı

Aybüke Pusat kovulunca yerine o getirildi! Yeni başrol eğitimlere başladı

Milli futbolcu Ahmed Kutucu evlilik yolunda ilk adımı attı! Sosyal medya fenomeni Asena Atalar ile nişanlandı

Ünlü fenomenle evleniyor! Nişandan ilk kareler...

Türkiye'yi terk etmişti! "Türklüğümden utanıyorum" yorumu gündemde! Ünlü rapçi Ezhel’e tepki yağdı

"Türklüğümden utanıyorum" yorumu gündemde! Ezhel’e tepki yağdı

Ünlü spiker Diletta Leotta davet tarzıyla olay oldu! Baştan aşağı transparan...

Ünlü spiker davet tarzıyla olay oldu! Baştan aşağı transparan...

Şakir Paşa Ailesi'nin Ayşe'si Nilsu Berfin Aktaş aşka geldi! Yapımcı sevgilisini ilk kez paylaştı

Ünlü oyuncu aşka geldi! Yapımcı sevgilisini ilk kez paylaştı

Hadise yine rahat durmadı! Bacak bacak üstüne atıp masaya çıktı! Sosyal medyanın diline düştü

Yine rahat durmadı! Bacak bacak üstüne atıp masaya çıktı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.