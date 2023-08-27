HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Mahalleli gelen kokudan şüphelendi! Bağcılar’da su kuyusunda erkek cesedi bulundu

Mahalleli gelen kokudan şüphelendi! Bağcılar’da su kuyusunda erkek cesedi bulundu

27.08.2023 07:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bağcılar'da boş arsada bulunan su kuyusunda erkek cesedi bulundu. Olay, uzun süredir boş araziden gelen kokudan şüphelenen mahalle sakinlerinin, kokunun geldiği yerdeki kuyuyu kontrol etmeleri üzerine ortaya çıktı.

Mahalleli gelen kokudan şüphelendi! Bağcılar’da su kuyusunda erkek cesedi bulundu

Olay, saat 01.00 sıralarında Fatih Mahallesi 1745 Sokak'ta bulunan 4 ay önce yıkılmış bir binanın arsasında meydana geldi. Günlerdir mahalleyi saran koku yüzünden rahatsız olan mahalledeki gençler, kokunun geldiği yönde belirledikleri 2 metrelik kuyuyu kontrol etti.

KUYUDA ERKEK CESEDİ BULUNDU

Kuyuda cesedi fark eden mahalle sakinleri durumu polise haber verdi.

25eacd93d7612b86d392ca6dcde008c4

ÇÜRÜDÜĞÜ TESPİT EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri, kuyuda çalışma yaptı. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede erkeğe ait olduğu ve çürüdüğü tespit edilen ceset, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

2afe23f9-a1ef-4db9-8a16-bd5f3a6daac0

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

6bf03a2b-ea05-4c75-bf81-8c44d3ac064e

(DHA-HA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Muğla'da 4.1 büyüklüğünde depremMuğla'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Bükreş'te şiddetli patlamalar! LPG istasyonu havaya uçtu, görüntüler korkunçBükreş'te şiddetli patlamalar! LPG istasyonu havaya uçtu, görüntüler korkunç
Türkiye'den GKRY'ye kınama! KKTC'den destekTürkiye'den GKRY'ye kınama! KKTC'den destek
Anahtar Kelimeler:
Bağcılar

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Donald Trump cezaevine teslim oldu! Sabıka fotoğrafı yayınlandı

Donald Trump cezaevine teslim oldu! Sabıka fotoğrafı yayınlandı

Stanley, Levi's, Samsonite ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

Stanley, Levi's, Samsonite ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

Düğünde twerk yaptı! Kenara çekip azarladı

Düğünde twerk yaptı! Kenara çekip azarladı

Bahçeden aniden kayboldu! 8 metrelik yılanın midesinden çıktı

Bahçeden aniden kayboldu! 8 metrelik yılanın midesinden çıktı

Yediden yetmişe herkesin favorisi! Crocs terlikteki kısa süreli fırsatı kaçırmayın

Yediden yetmişe herkesin favorisi! Crocs terlikteki kısa süreli fırsatı kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.