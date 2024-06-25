Banu Parlak'ın güzellik merkezine kurşun davasında Engin-Dilan Polat çifti hakkında tahliye kararı

Sosyal medya fenomeni Banu Parlak’ın güzellik merkezinin kurşunlanmasına ilişkin açılan dava kapsamında Dilan ve Engin Polat çiftinin yargılanmasına devam edildi.

Duruşmada Dilan Polat fenalık geçirerek “Allah’ım hiçbir suçum yok, Allah’ım ne olur kurtar” dedi.

SERBEST KALACAKLAR MI?

Duruşma bir süre sonra devam etti ve mahkeme kararını verdi. Parlak'ın güzellik merkezine yapılan silahlı saldırıyla ilgili olarak, Dilan ve Engin Polat çiftinin de aralarında bulunduğu 8'i tutuklu 11 sanığın yargılandığı davada, Dilan, Engin ve Sezgin Polat'ın tahliye edilmesine karar verildi.



Ancak Polat ailesi başka suçlardan da yargılandığı için tutuklulukları devam edecek.

BANU PARLAK GÜNDEMDE

Daha önce Dilan Polat hakkında ağır ifadeler kullanan Banu Parlak duruşma sonrasında mutluluk çığlıkları atarak "Çok mutluyum tahliye" deyince sosyal medyada gündem oldu.







