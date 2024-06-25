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Banu Parlak'ın güzellik merkezine kurşun davasında Engin-Dilan Polat çifti hakkında tahliye kararı

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
25.06.2024 13:19
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Bahçeşehir 1. Kısım Doğa Parkı’nda bulunan sosyal medya fenomeni Banu Parlak’a ait güzellik merkezinin kurşulanması davasında beraat kararı çıktı. Dilan Polat, eşi Engin Polat ve baba Sezgin Polat beraat etti ancak Polat ailesinin tutuklulukları devam edecek.

Banu Parlak'ın güzellik merkezine kurşun davasında Engin-Dilan Polat çifti hakkında tahliye kararı

Sosyal medya fenomeni Banu Parlak’ın güzellik merkezinin kurşunlanmasına ilişkin açılan dava kapsamında Dilan ve Engin Polat çiftinin yargılanmasına devam edildi.

Duruşmada Dilan Polat fenalık geçirerek “Allah’ım hiçbir suçum yok, Allah’ım ne olur kurtar” dedi.

Dilan Polat duruşmada sinir krizi geçirip yere yığıldı! Engin Polat kızını görünce... Dilan Polat duruşmada sinir krizi geçirip yere yığıldı! Engin Polat kızını görünce...

Ekran Alıntısı

SERBEST KALACAKLAR MI?

Duruşma bir süre sonra devam etti ve mahkeme kararını verdi. Parlak'ın güzellik merkezine yapılan silahlı saldırıyla ilgili olarak, Dilan ve Engin Polat çiftinin de aralarında bulunduğu 8'i tutuklu 11 sanığın yargılandığı davada, Dilan, Engin ve Sezgin Polat'ın tahliye edilmesine karar verildi.

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Ancak Polat ailesi başka suçlardan da yargılandığı için tutuklulukları devam edecek.

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BANU PARLAK GÜNDEMDE

Daha önce Dilan Polat hakkında ağır ifadeler kullanan Banu Parlak duruşma sonrasında mutluluk çığlıkları atarak "Çok mutluyum tahliye" deyince sosyal medyada gündem oldu.


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Dilan Polat
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