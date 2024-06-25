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Dilan Polat duruşmada sinir krizi geçirip yere yığıldı! Engin Polat kızını görünce...

25.06.2024 11:20
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Kara para aklama suçundan tutuklu bulunan Engin- Dilan Polat çifti yine hakim karşısına çıktı. Duruşma salonu bir anda karıştı Dilan Polat sinir krizi geçirip yere yığıldı. Engin Polat ise kızını görünce bakın ne dedi.

Dilan Polat duruşmada sinir krizi geçirip yere yığıldı! Engin Polat kızını görünce...

Kara para aklama suçundan tutuklu bulunan Engin- Dilan Polat çifti, şarkıcı Banu Parlak'ın güzellik merkezine düzenlenen silahlı saldırının azmettiricisi oldukları gerekçesiyle yargılandıkları davada hakim karşısına çıktı.

Duruşma başlar başlamaz ortalık bir anda karıştı, Dilan Polat dava başlar başlamaz yere çökerek sinir krizi geçirdi. Polat "Allah'ım ne zaman bitecek" diye mahkemede gözyaşı döktü.

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BANU PARLAK DESTEK OLDU

Bu sırada Banu Parlak da, "Dilan buradayım. Bitecek" diye seslendi. Bunun üzerine Dilan Polat salondan çıkarıldı ve doktor çağrıldı. 'Gerekirse hastaneye götürülür' diyen hakim Dilan Polat'in cezaevine geri gönderilmesine karar verdi.

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Emrullah Erdinç'in sosyal medyada aktardığına göre; Engin Polat da aylar sonra gördüğü kızının doğum gününü kutladı.


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Dilan Polat
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