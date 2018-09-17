MAGAZİN

Mahkemeden flaş Nihat Doğan kararı

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.09.2018 17:01 | Son Güncelleme

Kanal D Haber spikeri Buket Aydın, türkücü Nihat Doğan hakkında koruma kararı aldırdı. Karar, 3 ay süreyle uygulanacak. Bu kararlara aykırı hareket edilmesi halinde ise Doğan, 30 güne kadar hapisle cezalandırılabilecek.

Mahkemeden flaş Nihat Doğan kararı

Geçtiğimiz hafta türkücü Nihat Doğan'ın 11 ve 17 yaşında iki kız çocuğunu alıkoyma iddiasıyla gözaltına alınması haberi Kanal D Haber'de yayınlanmıştı.

Haberin yayınlanmasının ardından bir çok tartışma yaşanmış ve Doğan, Kanal D Haber ve Buket Aydın'ı Twitter üzerinden hedef alan mesajlar paylaşmıştı.

Bugün Bakırköy 2. Aile Mahkemesi, Buket Aydın'ın talebi üzerine Nihat Doğan hakkında 3 ay süreyle koruma kararı verdi.

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Karara göre Nihat Doğan, Buket Aydın'a yönelik tehdit, hakaret, aşağılama içeren davranışlarda bulunamayacak, ev adresine ve bulunduğu yere yaklaşamayacak, telefon ve iletişim araçları ile rahatsız edemeyecek, varsa silahını polise teslim edecek, uyuşturucu, uyarıcı madde ve alkol kullanamayacak.

Nihat Doğan'ın bu kararlara aykırı hareket etmesi halinde ise, ilk seferde 3 günden 10 güne, ikinci seferde 15 günden 30 güne kadar zorlama hapis cezası verilebilecek. (Hürriyet)

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Nihat Doğan kız çocukları Buket Aydın Nihat Doğan

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Spiker Buket Aydın haklı beyler,dağılın!:)
sapık
bu adamla ilgili haberlerden igreniyorum
Doğan. önce kendi yaptığını temizle de sonrasını boşver.
ödül mü ceza mı bu şimdi....?
nasıl bırakıyolar anlamıyorum ıkı kucuk kızı n maksatla evıne goturdugu bellı deılmı tiksindirici
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