MAGAZİN

Mahkemeye başvurdu iddiası! Serdar Ortaç ve Chloe boşanıyor mu?

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.03.2019 11:07 | Son Güncelleme

Sürekli boşanma haberleriyle gündeme gelen Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan çifti her ne kadar bu haberleri yalanlasa da iddiaların ardı arkası gelmiyor. Şimdi de ünlü çiftin boşanmak için bir adım attıkları konuşuluyor.

Mahkemeye başvurdu iddiası! Serdar Ortaç ve Chloe boşanıyor mu?

Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan hakkında boşanma haberleri yeniden gündemde...

İddialara göre Serdar Ortaç ve Chloe boşanıyor. Serdar Ortaç ve Chloe çifti arasında sular durulmuyor.

TV8 ekranlarında yayınlanan “Gel Konuşalım” programının sunucusu Eylem İpek Şafak’ın iddiasına göre; Serdar Ortaç, boşanmak için avukata başvurdu.

Serdar Ortaç’ın “Artık bu işi bitirmek istiyorum evinde durmuyor, evde huzurlu değilim” diyerek Avukatı Ömer Durak’a serzenişte bulunarak gerekli işlemleri başlattığını iddia etti.

PARTNERHer şey o telefonda gizli! Eğer doğruysa...Her şey o telefonda gizli! Eğer doğruysa...
Flaş iddia: Boşanmak için avukata başvurduFlaş iddia: Boşanmak için avukata başvurdu
Büyük beden dünyasının en seksileri onlar!Büyük beden dünyasının en seksileri onlar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
serdar ortaç chole boşanma

En Çok Okunan Haberler

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Çocuk parkında enişte dehşeti!

Çocuk parkında enişte dehşeti!

Erdoğan, 'Resmi rakamı söylüyorum' dedi ve açıkladı! İzmir mitingine kaç kişi katıldı?

Erdoğan, 'Resmi rakamı söylüyorum' dedi ve açıkladı! İzmir mitingine kaç kişi katıldı?

Fuat Oktay: Bu işin peşini bırakmayacağız

Fuat Oktay: Bu işin peşini bırakmayacağız

Arda Turan'a büyük şok! Ortaya çıktı

Arda Turan'a büyük şok! Ortaya çıktı

Polis memurunun korkunç ölümü! Evine giderken...

Polis memurunun korkunç ölümü! Evine giderken...

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Ünlü isimden sert sözler: Poposunu paparazzilere sunan...

Ünlü isimden sert sözler: Poposunu paparazzilere sunan...

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Hatice'den transparan şov! Göstere göstere açtı...

Hatice'den transparan şov! Göstere göstere açtı...

Tatilde olay teklif! Seksi paylaşım

Tatilde olay teklif! Seksi paylaşım

Okuyucu Yorumları 3 yorum
Geç bile kaldın sana evlat lazım artık serdar al bir Türk kızı otur evinde aslanlar gibi...
Bence de boşan
Boşanında bu millet rahatlasın.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Seda Akgül'ün dekolte isyanı! 'Olay olacak göğüs dekolteli paylaşım'

Seda Akgül'ün dekolte isyanı! 'Olay olacak göğüs dekolteli paylaşım'

Serdar Ortaç Chloe Loughnan'dan boşanmak için avukata başvurdu

Flaş iddia: Boşanmak için avukata başvurdu

Hepsi birbirinden seksi 10 büyük beden model!

Büyük beden dünyasının en seksileri onlar!

Aşırı doz uyuşturucudan hastanelik olan Demi Lovato'dan şoke eden itiraf

Aşırı dozdan hastanelik olmuştu! Şoke eden itiraf

Selin Ciğerci'yi kızdıran soru! Babası 1.5 milyonluk araba alınca...

Kızdıran soru! Babası 1.5 milyonluk hediye alınca...

Gülben Ergen kiralık katil haberlerini böyle ti'ye aldı

Kiralık katil haberlerinde ismi geçiyordu! Bakın ne yaptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.