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Mahkum dizisi 2. sezon fragmanı yayınlandı!

30.08.2022 23:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fox TV'nin sevilen dizisi Mahkum'un 2. sezonundan ilk fragman yayınlandı. Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu, Melike İpek Yalova ve Hayal Köseoğlu'nun başrollerini oynadığı Mahkum'un yeni sezon fragmanı sosyal medyada da ilgi gördü.

Mahkum dizisi 2. sezon fragmanı yayınlandı!

Innocent Defendant isimli Güney Kore dizisinden uyarlanan Mahkum dizisi 2. sezonuyla seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Yönetmen koltuğuna Özgür Sevimli'nin oturduğu, senaryosunu Uğraş Güneş'in kaleme aldığı Mahkum, Eylül ayında izleyici ile buluşmaya kaldığı yerden devam edecek.

SÜRPRİZ İSİMLER KADROYA DAHİL OLDU

Dizinin kadrosuna yeni sezonda Gökçe Eyüboğlu (Giryan), Seda Türkmen (Ayşe), Nazlı Bulum (Eylül), Erdal Küçükkömürcü (Dadaloğlu), Mehmet Bozdoğan (Mami), Mine Kılıç (Defne), Sarp Aydınoğlu (Zeyat) ve Cem Söküt (Fukara) dahil oldu.

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