Mahkum dizisi 2. sezon fragmanı yayınlandı!

Innocent Defendant isimli Güney Kore dizisinden uyarlanan Mahkum dizisi 2. sezonuyla seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.
Yönetmen koltuğuna Özgür Sevimli'nin oturduğu, senaryosunu Uğraş Güneş'in kaleme aldığı Mahkum, Eylül ayında izleyici ile buluşmaya kaldığı yerden devam edecek.
Dizinin kadrosuna yeni sezonda Gökçe Eyüboğlu (Giryan), Seda Türkmen (Ayşe), Nazlı Bulum (Eylül), Erdal Küçükkömürcü (Dadaloğlu), Mehmet Bozdoğan (Mami), Mine Kılıç (Defne), Sarp Aydınoğlu (Zeyat) ve Cem Söküt (Fukara) dahil oldu.
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