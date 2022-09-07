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Mahkum dizisi 2. sezonuyla ekrana dönüyor! Yayın tarihi belli oldu

07.09.2022 22:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fox TV'nin sevilen dizisi Mahkum'un 2. sezonuyla ekrana dönüyor. Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu, Melike İpek Yalova ve Hayal Köseoğlu'nun başrollerini oynadığı Mahkum'un yeni sezon yayın tarihi de belli oldu.

Innocent Defendant isimli Güney Kore dizisinden uyarlanan Mahkum dizisi 2. sezonuyla seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.

YENİ SEZONU AÇIYOR

Yönetmenliğini Özgür Sevimli'nin, senaristliğini Uğraş Güneş'in üstlendiği, başrollerini Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu, Melike İpek Yalova ve Hayal Köseoğlu'nun paylaştığı yapım, 15 Eylül Perşembe gününden itibaren izleyici ile buluşmaya kaldığı yerden devam edecek.

Yönetmen koltuğuna Özgür Sevimli'nin oturduğu, senaryosunu Uğraş Güneş'in kaleme aldığı Mahkum yeni sezon ilk bölümüyle 15 Eylül Perşembe 20.00'de FOX ekranlarında olacak.

YENİ İSİMLER KADROYA DAHİL OLDU

Dizinin kadrosuna yeni sezonda Gökçe Eyüboğlu (Giryan), Seda Türkmen (Ayşe), Nazlı Bulum (Eylül), Erdal Küçükkömürcü (Dadaloğlu), Mehmet Bozdoğan (Mami), Mine Kılıç (Defne), Sarp Aydınoğlu (Zeyat) ve Cem Söküt (Fukara) dahil oldu.

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