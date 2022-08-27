Mahkum'un Büge'si Melike İpek Yalova yatarak poz verdi!

Oyuncu Melike İpek Yalova, oyunculuk kariyerinin haricinde Instagram paylaşımlarıyla da gündemde olmaya devam ediyor.

YATARAK POZ VERDİ

Melike İpek Yalova, 734 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yeni bir paylaşım yaptı.

Ünlü oyuncu, yatarak poz verdi.

O poza, "Beyaz en çok sana yakışıyor", "Uyuyan güzel" gibi yorumlar geldi.

Yalova Muhteşem Yüzyıl, Hayat Şarkısı, İnsanlık Suçu gibi projelerde de rol aldı.

Yaklaşık son iki yıldır, Bir Zamanlar Çukurova ve Mahkum dizileriyle ekranlarda boy gösterdi.





