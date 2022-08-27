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Mahkum'un Büge'si Melike İpek Yalova yatarak poz verdi!

27.08.2022 00:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Melike İpek Yalova, Bir Zamanlar Çukurova dizisindeki Müjgan rolünden sonra Mahkum dizisinde Büge rolünü canlandırmaya başladı. Bir süredir ekranlarda olan oyuncu, sosyal medyada da sevenlerinden tam not alıyor.

Mahkum'un Büge'si Melike İpek Yalova yatarak poz verdi!

Oyuncu Melike İpek Yalova, oyunculuk kariyerinin haricinde Instagram paylaşımlarıyla da gündemde olmaya devam ediyor.

YATARAK POZ VERDİ

Melike İpek Yalova, 734 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yeni bir paylaşım yaptı.

Mahkum'un Büge'si Melike İpek Yalova yatarak poz verdi!

Ünlü oyuncu, yatarak poz verdi.

Mahkum'un Büge'si Melike İpek Yalova yatarak poz verdi!

O poza, "Beyaz en çok sana yakışıyor", "Uyuyan güzel" gibi yorumlar geldi.

Mahkum'un Büge'si Melike İpek Yalova yatarak poz verdi!

Yalova Muhteşem Yüzyıl, Hayat Şarkısı, İnsanlık Suçu gibi projelerde de rol aldı.

Mahkum'un Büge'si Melike İpek Yalova yatarak poz verdi!

Yaklaşık son iki yıldır, Bir Zamanlar Çukurova ve Mahkum dizileriyle ekranlarda boy gösterdi.

Mahkum'un Büge'si Melike İpek Yalova yatarak poz verdi!

Mahkum'un Büge'si Melike İpek Yalova yatarak poz verdi!

Mahkum'un Büge'si Melike İpek Yalova yatarak poz verdi!

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Anahtar Kelimeler:
Melike İpek Yalova Mahkum dizisi Oyuncu
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