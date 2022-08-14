Mahkum'un Sasha'sı Hayal Köseoğlu'nun bikinili paylaşımı sosyal medyayı salladı!

Mahkum dizisinde Onur Tuna ve İsmail Hacıoğlu gibi isimlerle birlikte yer alan ve Sasha karakterine hayat veren Hayal Köseoğlu, Instagram hesabında aktif olmaya devam ediyor. Instagram'da 1 milyon takipçi kitlesine sahip olan isim, geçtiğimiz günlerde mini şortlu paylaşımıyla gündem olmuştu.

MAHKUM'UN SASHA'SINDAN BİKİNİLİ PAYLAŞIM!

Köseoğlu, bu kez bikinili paylaşımıyla sosyal medyayı salladı.

Siyah bikinisiyle poz veren ünlü isim, geçtiğimiz günlerde siyah croplu ve şortlu paylaşımlarıyla nefes kesmişti.

İşte Hayal Köseoğlu'nun çok konuşulan bazı fotoğrafları...



