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Mahkum uyarlama mı, gerçek mi? Mahkum dizisi kitaptan mı uyarlandı?

14.12.2021 19:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mahkum dizisi FOX TV ekranlarında seyircilerle buluşacak. Mahkum dizisinin oyuncu kadrosunda Onur Tuna, Seray Kaya, İsmail Hacıoğlu, Melike İpek Yalova gibi ekranların tanınan simaları yer alıyor. Dizinin konusunun uyarlama olup olmadığı merak konusu oldu.

Mahkum uyarlama mı, gerçek mi? Mahkum dizisi kitaptan mı uyarlandı?

İdealist bir Cumhuriyet Savcısı olan Fırat Bulut kendini cezaevinde bulur. Ailesini öldürmekten yargılanan Bulut, masum olduğunu kanıtlamak zorundadır. Mahkum dizisinin yönetmenliğini Volkan Kocatürk üstlenirken dizinin senaryosu Uğraş Güneş'e ait. Mahkum dizisi uyarlamadır. İşte detaylar...

MAHKUM DİZİSİ UYARLAMA MI?

Yeni dizi Mahkum, “Innocent Defendant” dizisinin uyarlamasıdır. Innocent Defendant, Güney Kore televizyon dizisidir.

Mahkum uyarlama mı, gerçek mi? Mahkum dizisi kitaptan mı uyarlandı?

MAHKUM DİZİSİNİN KONUSU

İdealist bir Cumhuriyet Savcısı olan Fırat Bulut kendini cezaevinde bulur. Hiçbir şey hatırlamayan Bulut, eşi ve kızını öldürmekten yargılanır. Bulut'un hapsedilmesinden önce araştırdığı en son dava, ülkenin en önce gelen ailelerinden olan Yesari'lerin halefleri olan ikiz kardeşlerden, Barış Yesari'nin davasıdır… Bu oyun ile tuzağa düşen Fırat, masumiyetini kanıtlamak zorundadır.

MAHKUM DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Mahkum dizisi İstanbul’da çekiliyor.

MAHKUM DİZİSİNİN OYUNCULARI

  • Onur Tuna
  • İsmail Hacıoğlu
  • Seray Kaya
  • Nihal Koldaş
  • Hayal Köseoğlu
  • Bülent Düzgünoğlu
  • Alya Sude Mazak
  • Anıl İlter
  • Mehmet Ulay
  • Melike İpek Yalova
  • Tugay Mercan
  • Muharrem Türkseven
  • Bülent Seyran
  • Furkan Kalabalık
  • Gürberk Polat
  • Burcu Cavrar
  • Alara Bozbey
  • Hakan Karsak
  • Murat Şahan
  • Hakan Salınmış
  • İlker Yağız Uysal
  • Gökhan Tercan
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Onur Tuna
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