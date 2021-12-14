Mahkum uyarlama mı, gerçek mi? Mahkum dizisi kitaptan mı uyarlandı?

İdealist bir Cumhuriyet Savcısı olan Fırat Bulut kendini cezaevinde bulur. Ailesini öldürmekten yargılanan Bulut, masum olduğunu kanıtlamak zorundadır. Mahkum dizisinin yönetmenliğini Volkan Kocatürk üstlenirken dizinin senaryosu Uğraş Güneş'e ait. Mahkum dizisi uyarlamadır. İşte detaylar...

MAHKUM DİZİSİ UYARLAMA MI?

Yeni dizi Mahkum, “Innocent Defendant” dizisinin uyarlamasıdır. Innocent Defendant, Güney Kore televizyon dizisidir.

MAHKUM DİZİSİNİN KONUSU

İdealist bir Cumhuriyet Savcısı olan Fırat Bulut kendini cezaevinde bulur. Hiçbir şey hatırlamayan Bulut, eşi ve kızını öldürmekten yargılanır. Bulut'un hapsedilmesinden önce araştırdığı en son dava, ülkenin en önce gelen ailelerinden olan Yesari'lerin halefleri olan ikiz kardeşlerden, Barış Yesari'nin davasıdır… Bu oyun ile tuzağa düşen Fırat, masumiyetini kanıtlamak zorundadır.

MAHKUM DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Mahkum dizisi İstanbul’da çekiliyor.

MAHKUM DİZİSİNİN OYUNCULARI