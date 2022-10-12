Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer göğüs dekolteli pozuyla mest etti! İki ayda 40 kilo vermişti

Mahmut Tuncer'in kendisi gibi şarkıcı olan kızı Gizem Tuncer, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. İddialı paylaşımlarıyla adından söz ettiren Gizem Tuncer, göğüs dekolteli pozunu paylaştı.

Instagram'da 50 binden fazla takipçisi bulunan Gizem Tuncer, cesur paylaşımlarıyla beğeni topluyor.

1992 yılında Bodrum'da dünyaya gelen Gizem Tuncer, Şanlıurfalı şarkıcı Mahmut Tuncer'in dört çocuğundan biri.

Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde oyunculuk eğitimi alan Gizem Tuncer, Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nde tiyatro bölümünü okudu.

Sonrasında Haliç Üniversitesi'nde Türk Musikisi alanında lisans yapan Gizem Tuncer, babası Mahmut Tuncer'e 6 yıl boyunca sahnede eşlik etti.

Babasının izinden giderek şarkıcı olmaya karar veren Gizem Tuncer'in Tabu ve Yine Yine gibi şarkıları bulunuyor.

İki buçuk ayda 40 kilo veren Gizem Tuncer, yumurta yiyerek ve günde 1 saat koşarak zayıfladığını anlatmıştı.



