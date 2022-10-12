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Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer göğüs dekolteli pozuyla mest etti! İki ayda 40 kilo vermişti

12.10.2022 17:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü türkücü Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer, verdiği kilolar sonrası bambaşka biri olmuştu. Sık sık son haliyle gündeme gelen Gizem Tuncer, Instagram hesabından paylaştığı göğüs dekolteli pozuyla dikkatleri üzerine topladı.

Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer göğüs dekolteli pozuyla mest etti! İki ayda 40 kilo vermişti

Mahmut Tuncer'in kendisi gibi şarkıcı olan kızı Gizem Tuncer, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. İddialı paylaşımlarıyla adından söz ettiren Gizem Tuncer, göğüs dekolteli pozunu paylaştı.

Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer göğüs dekolteli pozuyla mest etti! Estetikle bambaşka biri olmuştu

Instagram'da 50 binden fazla takipçisi bulunan Gizem Tuncer, cesur paylaşımlarıyla beğeni topluyor.

Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer göğüs dekolteli pozuyla mest etti! Estetikle bambaşka biri olmuştu

1992 yılında Bodrum'da dünyaya gelen Gizem Tuncer, Şanlıurfalı şarkıcı Mahmut Tuncer'in dört çocuğundan biri.

Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer göğüs dekolteli pozuyla mest etti! Estetikle bambaşka biri olmuştu

Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde oyunculuk eğitimi alan Gizem Tuncer, Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nde tiyatro bölümünü okudu.

Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer göğüs dekolteli pozuyla mest etti! Estetikle bambaşka biri olmuştu

Sonrasında Haliç Üniversitesi'nde Türk Musikisi alanında lisans yapan Gizem Tuncer, babası Mahmut Tuncer'e 6 yıl boyunca sahnede eşlik etti.

Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer göğüs dekolteli pozuyla mest etti! Estetikle bambaşka biri olmuştu

Babasının izinden giderek şarkıcı olmaya karar veren Gizem Tuncer'in Tabu ve Yine Yine gibi şarkıları bulunuyor.

Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer göğüs dekolteli pozuyla mest etti! Estetikle bambaşka biri olmuştu

İki buçuk ayda 40 kilo veren Gizem Tuncer, yumurta yiyerek ve günde 1 saat koşarak zayıfladığını anlatmıştı.

Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer göğüs dekolteli pozuyla mest etti! İki ayda 40 kilo vermişti


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