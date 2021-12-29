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Mahsun Kırmızıgül 16 yıl aradan sonra geri dönüyor

29.12.2021 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sanat yolculuğuna müzikle başlayan, ardından kariyerine sinema ile devam eden Mahsun Kırmızıgül, 16 yıl aradan sonra "Hoş Geldin" adlı yeni albümünü tüm dünyada müzikseverlerin beğenisine sunmaya hazırlanıyor.

Mahsun Kırmızıgül 16 yıl aradan sonra geri dönüyor

Kırmızıgül, yeni albümünün ilk konserini 31 Aralık akşamı Show TV ekranında verecek. Sosyal medya ve dijital platformlardan önce ilk kez Show TV'de şarkılarını seslendirecek sanatçının yılbaşı konser çekimleri gerçekleştirildi.

DEV ORKESTRA EŞLİK ETTİ

Yönetmenliğini Kemal Başbuğ'un üstlendiği konser kaydında Mahsun Kırmızıgül'e 85 kişilik orkestra eşlik etti. Sahne arkasında 280 kişinin görev aldığı konserin her şarkısı için birbirinden farklı dekor hazırlandı. Bugüne kadar 6 kıtada yüzlerce konser veren Kırmızıgül, müziğe ara verdiği 16 yılda yurt içi ve yurt dışındaki sinemalarda yaklaşık 17 milyon kişinin izlediği 6 sinema filmine imza attı.

Müzik alanının yanı sıra sinema dalında da birçok ödüle değer görülen sanatçının "Hoş Geldin" albümü, 1 Ocak'tan itibaren A1 Müzik etiketiyle müzik marketlerde ve tüm dijital platformlarda yerini alacak.

KAYITLAR PRAG'DA YAPILDI

İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Şan Bölümü mezunu olan Mahsun Kırmızıgül'ün albümünün yaylı kayıtları Prag'da yapıldı. Prag Senfoni Orkestrası ve İstanbul Strings Orkestrası'nın çaldığı albümde 5 ayrı aranjör çalıştı. Albümün ses kayıtları ise 6 ayrı stüdyoda gerçekleşti.

Yeni çıkacak albümünde Türk müziğinin yanı sıra pop, Anadolu rock, trap, ragatoon, elektronik dans, halk müziği ve arabesk gibi müzik türlerine yer veren sanatçı, farklı müzik türleriyle yaptığı bu deneysel çalışmaları dinleyicilerin beğenisine sunuyor.

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Mahsun Kırmızıgül
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