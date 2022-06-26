Mahsun Kırmızıgül'den şaşırtan 'müzik yasağı' tepkisi! Orkestrası engellenince görülmemiş bir ilke imza attı

Yayınladığı parçalar ve verdiği konserleriyle son dönemde gündeme gelmeye devam eden şarkıcı Mahsun Kırmızıgül, bu defa Bodrum'da konser için sevenleriyle buluştu. Ancak ünlü sanatçının konseri öncesinde konser bölgesinde planda olmayan bir olay yaşandı.

MAHSUN KIRMIZIGÜL KONSERİNDE MÜZİK ENGELİ!

25 Haziran akşamı Bodrum'da sahne vermeye hazırlanan Mahsun Kırmızıgül, müzik yasağı ile karşı karşıya kaldı.

Bodrum'da konser vermek için tüm hazırlıkları tamam olan Kırmızıgül ve ekibinin Yalıkavak Gala isimli mekanda orkestra ile sahneye çıkması engellendi.

ÇIPLAK SESLE ŞARKI SÖYLEDİ!

Yasak sebebiyle polisin müdahale ettiği olayda ünlü sanatçı Kırmızıgül'ün verdiği tepki de izleyicileri şaşırttı.

Kırmızıgül, orkestrası engellenince müzik sistemine gerek olmadığını açıkladı ve çıplak sesle sevenlerini misafir edeceğini söyleyerek müziksiz olarak sahneye çıktı.

"BURASI TURİZM BÖLGESİ"

Ünlü şarkıcı olayla ilgili sahnede "Sesle ilgili problemlerimiz var. Onun için ben bu akşam sizlere canlı okuyacağım. Gerçekten yapılmaması gereken bir şey. Burası turizm bölgesi." şeklinde konuştu.

