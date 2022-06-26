MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Mahsun Kırmızıgül'den şaşırtan 'müzik yasağı' tepkisi! Orkestrası engellenince görülmemiş bir ilke imza attı

Mahsun Kırmızıgül'den şaşırtan 'müzik yasağı' tepkisi! Orkestrası engellenince görülmemiş bir ilke imza attı

26.06.2022 00:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sanatçı Mahsun Kırmızıgül’ün Bodrum konserinde yaşadığı olay gündem oldu. Bodrum'da vereceği konser öncesi orkestra ile sahneye çıkması engellenen Kırmızıgül, polisin müdahalesinin ardından görülmeyen bir ilke imza attı.

Mahsun Kırmızıgül'den şaşırtan 'müzik yasağı' tepkisi! Orkestrası engellenince görülmemiş bir ilke imza attı

Yayınladığı parçalar ve verdiği konserleriyle son dönemde gündeme gelmeye devam eden şarkıcı Mahsun Kırmızıgül, bu defa Bodrum'da konser için sevenleriyle buluştu. Ancak ünlü sanatçının konseri öncesinde konser bölgesinde planda olmayan bir olay yaşandı.

MAHSUN KIRMIZIGÜL KONSERİNDE MÜZİK ENGELİ!

25 Haziran akşamı Bodrum'da sahne vermeye hazırlanan Mahsun Kırmızıgül, müzik yasağı ile karşı karşıya kaldı.

MAHSUN11

Bodrum'da konser vermek için tüm hazırlıkları tamam olan Kırmızıgül ve ekibinin Yalıkavak Gala isimli mekanda orkestra ile sahneye çıkması engellendi.

ÇIPLAK SESLE ŞARKI SÖYLEDİ!

Yasak sebebiyle polisin müdahale ettiği olayda ünlü sanatçı Kırmızıgül'ün verdiği tepki de izleyicileri şaşırttı.

MAHSUN44

Kırmızıgül, orkestrası engellenince müzik sistemine gerek olmadığını açıkladı ve çıplak sesle sevenlerini misafir edeceğini söyleyerek müziksiz olarak sahneye çıktı.

"BURASI TURİZM BÖLGESİ"

MAHSUN22

Ünlü şarkıcı olayla ilgili sahnede "Sesle ilgili problemlerimiz var. Onun için ben bu akşam sizlere canlı okuyacağım. Gerçekten yapılmaması gereken bir şey. Burası turizm bölgesi." şeklinde konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bacaklarını kaldırıp ayakkabısını bağlattı! Dekoltesi olay yarattı...Bacaklarını kaldırıp ayakkabısını bağlattı! Dekoltesi olay yarattı...
Psikolog Esra Ezmeci'ye gelen soru şaşkına çevirdi! "Kocam gay gibi ilişkiden sonra... "Psikolog Esra Ezmeci'ye gelen soru şaşkına çevirdi! "Kocam gay gibi ilişkiden sonra... "
Otelin balkonunda üstsüz güneşlendiOtelin balkonunda üstsüz güneşlendi
Anahtar Kelimeler:
Mahsun Kırmızıgül
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İl sayısı 100'e mi çıkıyor? AK Partili ismin sözleri sonrası gündem hareketlendi! Sosyal medyadan son noktayı koydu

İl sayısı 100'e mi çıkıyor? AK Partili ismin sözleri sonrası gündem hareketlendi! Sosyal medyadan son noktayı koydu

Tekirdağ'da hareketli dakikalar... Cumhurbaşkanı ve devlete hakaret edenlere meydan dayağı attılar!

Tekirdağ'da hareketli dakikalar... Cumhurbaşkanı ve devlete hakaret edenlere meydan dayağı attılar!

Jorge Jesus, yıldız oyuncuyu 25. dakikada oyundan aldı

Jorge Jesus, yıldız oyuncuyu 25. dakikada oyundan aldı

Fırıncılar Federasyonu Başkanı'ndan ekmek fiyatları açıklaması: Pazartesi gününden itibaren...

Fırıncılar Federasyonu Başkanı'ndan ekmek fiyatları açıklaması: Pazartesi gününden itibaren...

Önce bir çifte laf attı, ardından bir saat sonra başka bir yerde...

Önce bir çifte laf attı, ardından bir saat sonra başka bir yerde...

Düğünde panik anları! Herkes bir anda kaçmaya başladı: 3 kadın hastaneye kaldırıldı

Düğünde panik anları! Herkes bir anda kaçmaya başladı: 3 kadın hastaneye kaldırıldı

İlginizi Çekebilir

Cinsellik itirafı olay oldu! “En çılgın yer...”

Cinsellik itirafı olay oldu! “En çılgın yer...”

Kolyeyle mastürbasyon yapmak istedi! Sonrasında...

Kolyeyle mastürbasyon yapmak istedi! Sonrasında...

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Klima veya vantilatör olmadan da serinleyebilirsiniz

Klima veya vantilatör olmadan da serinleyebilirsiniz

Ünlü futbolcunun kızından tekne pozu! Bikinisiyle büyüledi

Ünlü futbolcunun kızından tekne pozu! Bikinisiyle büyüledi

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.