MAGAZİN

Mahsun Kırmızıgül'e büyük şok!

MAGAZİN HABERLERİ  | 08.11.2018 12:21 | Son Güncelleme

Mahsun Kırmızıgül'ün annesinin İstanbul Etiler'deki evinde hizmetçi olarak çalışan Türkmenistan uyruklu kadın evden bir buçuk milyon lira çaldı. Kadın eşiyle birlikte Ankara'da kıskıvrak yakalandı.

Mahsun Kırmızıgül'e büyük şok!

Mahsun Kırmızıgül'ün annesinin İstanbul Etiler'deki evinde hizmetçi olarak çalışan Türkmenistan uyruklu kadın evden bir buçuk milyon lira çaldı. Kadın eşiyle birlikte Ankara'da kıskıvrak yakalandı.

"BİR BUÇUK MİLYON LİRA GASP ETTİ"

Mahsun Kırmızıgül'ün 90 yaşındaki annesinin Etiler'deki evinde bir hafta önce hizmetçi olarak işe başlayan Türkmenistan uyruklu kadın evdeki bir buçuk milyon lirayı çalarak kaçtı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, kadını ve kocasını Ankara'da paralarla birlikte yakaladı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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mahsun kırmızıgül hırsızlık türkmenistan hizmetçi bir buçuk milyon lira çaldı

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