Mahsun Kırmızıgül'ün yılbaşı konseri reytinglerde bekleneni veremedi!

Mahsun Kırmızıgül, yıllar sonra müzik hayatına geri döndü. 16 yıl boyunca özellikle sinema filmlerine odaklanan ünlü şarkıcı, 'Hoş Geldin' isimli yeni albümündeki yeni şarkılarını ise ilk defa yılbaşı akşamı hayranlarıyla buluşturdu.

REYTİNLERDE HAYAL KIRIKLIĞI

Programın tanıtımı günlerce yayınlandı, ancak sonuç büyük hayal kırıklığı yarattı. Show TV'deki 'Mahsun Kırmızıgül Yılbaşı Özel Konseri' reytinglerde hayal kırıklığı yaşattı.



Reytinglerde sadece 2 bandında oranlar alabilen Kırmızıgül'ün yılbaşı konserinin 'Hava Durumu'ndan bile az izlendiği iddia edildi.

Program sosyal medyada da beklenen etkiyi yaratamadı. 31 Aralık Cuma akşamının reyting sonuçlarına göre, yılbaşı gecesini evde geçirenlerin çoğunluğu O Ses Türkiye Yılbaşı ve İbo Show Yılbaşı programlarını tercih etti.

DEV ORKESTRA EŞLİK ETTİ

Yönetmenliğini Kemal Başbuğ'un üstlendiği konser kaydında Mahsun Kırmızıgül'e 85 kişilik orkestra eşlik etti. Sahne arkasında 280 kişinin görev aldığı konserin her şarkısı için birbirinden farklı dekor hazırlandı.



