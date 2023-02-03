Maksimum zıt anlamlısı nedir? Maksimum kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Maksimum kelimesi dilimize Fransızcadan geçmiş yabancı kökenli bir sözcüktür. Türkçeye artık yerleşmiş olan bu kelime bir sınır, bir ölçü belirtmektedir. Maksimum kelimesinin anlamı, bir şeyin ulaşabileceği en yüksek değerdir. Azami sınırı belirten maksimum kelimesi somut veya soyut olan şeyler için kullanılmaktadır. Maksimum kelimesi sıfat görevindedir, yani önüne geldiği ismi nitelemektedir. Maksimum kelimesiyle birlikte ölçülebilir her şey kullanılabilir. Ancak ölçülemeyen veya bir sınırı olmayan isimlerle kullanıldığında anlamsız olacaktır. Örneğin maksimum insan ifadesi anlamsızdır. Ancak maksimum hız kelimesi çok sık kullanılan anlamlı bir ifadedir. Dilimizde maksimum kelimesini karşılayan azami sözcüğü de vardır. Ancak bu kelime de Türkçe kökenli değildir. Arapçadan dilimize geçen azami, en yüksek sınırı ifade ederek maksimum kelimesinin eş anlamlısı olarak kullanılır.

Maksimum kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Sıfat görevindeki bu kelimeler bir ölçü olarak birbirinin tam tersi noktalardaki niceliği ifade ederler. TDK anlamına göre maksimumun tam karşıtı anlamı içeren, maksimumun zıt anlamlısı olan kelime vardır. Maksimum kelimesi, sıfat görevinde yer alan ve nicelik belirten bir sözcük olarak zıt anlamlı kelimeye sahiptir. Maksimum zıt anlamlısı da tıpkı kelimenin kendisi gibi Fransızcadan dilimize geçmiştir. Maksimum kelimesinin zıt anlamı, en düşük sınır, bir şeyin ulaşabileceği en düşük değerdir. Bu anlamı karşılamak üzere dilimizde bir kelime bulunur. Maksimumun zıt anlamlısı:

Minimum

Maksimumun zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Maksimum kelimesinin zıt anlamlısı olan kelime cümle içinde kullanıldığında en düşük değer, ulaşılabilecek en düşük sınır anlamında kullanılır. Maksimumun zıt anlamı olan kelimeyle ile oluşturulabilecek cümleler,

Bu yıl maaşlara minimum oranda bir zam gelmişti.

Bu alete güvenli bir şekilde binebilmeniz için minimum bu boyda olmanız gerekiyor.

Bakın, kredinizin onaylanması için gereken minimum gelirinizin altındasınız, bu nedenle kredinizi onaylayamıyoruz.

Bu matematik sorunda x yerine verebileceğimiz minimum değer 3’tür.

Bir insanı ne kadar sevmesek de ona minimum nezaketi göstermemiz gerekir. Bu bizden bir şey götürmez.

Maksimumun zıt anlamlıları olan minimum kelimesiyle yaratılan cümleler çoğaltılabilir. Bu kelimeler genellikle ölçü belirttikleri için boy, gelir, kilo, yaş ve benzeri niceliklerde bir sınır belirtmek için kullanılır.