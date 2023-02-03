Perakende zıt anlamlısı nedir? Perakende kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Farsça kökenli bir sözcük olarak perakendenin zıt anlamlısı sıklıkla araştırılır. Bu sözcük gerek günlük yaşamda gerek ise ticaret alanında pek çok bağlamda kullanılır. Dolayısıyla perakende zıt anlamlısı ve bu iki sözcüğün temel anlamları mutlaka açıklanmalıdır. Temelde malların azar azar satılması olarak tanımlanan perakende sözcüğünün ticaret ile ilgilenen kişiler tarafından sıklıkla kullanıldığı söylenebilir. Ancak perakendenin zıt anlamlısı belirtildiği zaman bu sözcüğün temel anlamı da daha net bir şekilde öğrenilebilir.

Perakende kelimesinin zıt anlamı nedir?

Ticaret kapsamında malların birkaç parça olarak veya teker teker satılmasına perakende denilir. Yani perakende, ticarette malların satış biçimini nitelendirir. Dolayısıyla perakendenin bir sıfat olduğu da hatırlatılmalıdır. Bu sözcüğün zıt anlamlısı ise malların teker teker satılmasının tam karşıtıdır. Söz konusu bilgiler ışığında perakende kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük:

Toptan

Ticarette malların birkaç parça olarak değil, tamamıyla satılmasına toptan denilir ve bu kelime perakendenin zıt anlamlısı olan sözcüktür. Ayrıca toptan TDK kapsamında global, toplu bir biçimde olan, büyük ölçüde ve çok miktarda yapılan alışveriş olarak tanımlanır.

Perakendenin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Perakende zıt anlamlısı ile örnek cümleler ise şu şekildedir: