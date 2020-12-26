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Maksut Aşkar kimdir? Maksut Aşkar kaç yaşında, nereli? Maksut Aşkar restoranı nerede?

26.12.2020 12:42 | Son Güncelleme:
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Maksut Aşkar kimdir? Maksut Aşkar kaç yaşında, nereli? Maksut Aşkar restoranı nerede?

MasterChef yarışmasının yeni bölümünde Türkiye’nin en ünlü şeflerinden olan Maksut Aşkar programa konuk oldu. Yarışmacılar ise Aşkar’ın tarifini verdiği özel yemeği en lezzetli şekilde hazırlamak üzere büyük bir mücadele ortaya koydu. Şimdi ünlü şef televizyon izleyicileri tarafından araştırılıyor. Peki, Maksut Aşkar kimdir? Maksut Aşkar kaç yaşında, nereli? İşte Maksut Aşkar restoranı…

MasterChef Türkiye yarışmasının yeni bölümünde konuk şef olarak Maksut Aşkar televizyon izleyicileri tarafından araştırılmaya başlandı. Birbirinden özel yemeklere imza atan ünlü şef ile ilgili çok sayıda detay merak ediliyor. Peki, Maksut Aşkar kaç yaşında? Maksut Aşkar nereli? İşte ünlü şefle ilgili tüm merak edilenler...

MAKSUT AŞKAR KİMDİR?

1976 yılında İskenderun’da dünyaya gelen şef, yaş olarak şu anda 44 yaşındadır. 1994 yılında Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden mezun olan ünlü şef 1994 ile 1999 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi’nde eğitim aldı. 2007 senesinde ilk restoranını açan ünlü şef, 2009 senesinde ise Lilbitz isimli bir restoran açtı. Ardından Anadolu mutfağının modern yorumlaması temasına sahip menüsüyle Salt Galata Müzesi’nde bir restoranı müşterilerinin hizmetine sundu. Neolokal ismini alan bu restoran, halen müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor.

masterchef

Maksut Aşkar biyografi detayları arasında ünlü şefin aldığı ödüller de önemli bir yer tutuyor. 2014 senesinde Time Out Dergisi tarafından Yılın En İyi Şefi ödülünü alan şef, 2015 senesinde de Omnivore Paris’in 10. yıl dönümünde Le Proche ödülünün sahibi oldu. Son olarak şef, GQ Men of The Year 2020’de “Özgünlük Özel Ödülü”nü kazanan isim oldu.

MAKSUT AŞKAR RESTORANI

Maksut Aşkar tarifleri ünlü şefi tanıyanlar tarafından oldukça beğeniliyor ve ilgiyle takip ediliyor. Maksut Aşkar yemekleri ise ünlü şefin restoran sahibi ve şefi olduğu Neolokal İstanbul Restaurant’ta misafirlere sunuluyor. Restoranda, gelecekte kabul görecek biçimde eski yemekler modernleştirilerek hazırlanıyor. Neolokal ekibi, geleneksel tarifleri en ince ayrıntısına kadar inceliyor ve tüketilmediği için yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmış ürünler ile harmanlıyor. Aşkar bununla ilgili olarak “Biz sahip çıkmazsak, gelecek neslin sahip olacağı bir şey kalmayacak ellerinde” ifadesini kullanıyor. Neolokal restoranı; Salt Galata, Bankalar caddesi, Karaköy, İstanbul adresinde hizmet veriyor.

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