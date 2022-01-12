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Makyajla tamamen bambaşka göründüler! Sosyal medyada şaşkınlık yarattılar

12.01.2022 17:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rosalinda Dershmuk ve Ray Dazzy isimli kuzenler sosyal medyada hesabından paylaştıkları değişim videosuyla bir anda popüler olmayı başardı. Makyajsız olarak kamera karşısına çeken kuzenler değişimleriyle sosyal medya kullanıcılarını şaşırttı. Kullanıcıların büyük bir bölümü gönderinin başındaki ve sonundaki hallerine bakarak “Aynı kişi olmadıklarına yemin ederim” yorumunu yaptı.

Makyajla tamamen bambaşka göründüler! Sosyal medyada şaşkınlık yarattılar

Makyaj becerilerini sergileyen ve kendilerini 50 yaşından 30 yıl geriye götürebildiklerini iddia eden kuzenler sosyal medyanın gündemine yerleşti. Rosalinda Dershmuk ve Ray Dazzy, sosyal medyadan yayınladıkları ve toplamda 5 milyon izlenen değişim videosuyla kullanıcıları hayrete düşürdü. Klibin başında yüzlerindeki derin kırışıklıklar, gözlerinin altındaki koyu halkalar ve beyaz saçlarıyla kameraya poz veren ikili sonrasında ise bambaşka bir görünüme kavuştu.

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“BİZE EĞİTİM VERMELİSİNİZ”

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Değişim videosunda saçlarının rengini değiştiren ve makyaj yapan ikili kullanıcılardan şaşırtıcı yorumlar aldı. Kullanıcıların büyük bir bölümü değişimleri karşısında şaşkınlık yaşadıklarını ifade ederek, “Bu nasıl oldu? Tamamen farklı görünüyorlar”, “Kesinlikle sizden eğitim almamız gerekiyor” gibi yorumlar yaptılar. Hayranlarının makyaj rutinini merak ettiği isimlerden Ray, “Kuru bir cildim olduğu için C vitamini veya zeytinyağı kullanıyorum. Gölgeleri ve çizgileri iyileştirmek için konstrast etkisini güncelliyorum” diyerek tüyolarını paylaştı.

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