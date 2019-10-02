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Malatya'da dehşet gecesi! 2 ayrı yerde 2 bıçaklama!

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2019 00:54 | Son Güncelleme

Malatya'da meydana gelen iki ayrı bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.

Malatya'da dehşet gecesi! 2 ayrı yerde 2 bıçaklama!

Yeşilyurt ilçesine bağlı Tecde Mahallesi İsmet Paşa Caddesi üzeri şelale önünde meydana gelen ilk olayda, kardeş olan H.T. (18), Y.T. (16) ile M.C. arasında henüz bilenmeyen bir nedenden ötürü başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavgada H.T. sırt bölgesine Y.T. göğüs ve sırt bölgelerine aldıkları bıçak darbeleri ile yaralanırken olayın şüphelisi M.C. olay yerinden kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralı kardeşler Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Şüpheli M.C.'yi yakalamak için bölgede çalışma başlatan polis ekipleri kısa sürede şahsı olayda kullandığı suç aleti ile birlikte yakalayarak gözaltına alırken M.C.'nin de kolunda aldığı bıçak darbesi sonucunda yaralandığını tespit etti. M.C.'nin de hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Battalgazi ilçesine bağlı Başharık Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan bir alışveriş merkezi önünde meydana gelen diğer bir bıçaklı kavgada ise ismi öğrenilemeyen bir kişi bıçakla yaralanırken olayın şüphesi polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Her iki olayla ilgili başlatılan incelemeler sürüyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Malatya bıçaklı kavga

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