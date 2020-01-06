Mali müşavirler tiyatro sahnesinde stres atıyor

Performanslarıyla meslektaşlarından ve sanatseverlerden güzel mesajlar alan mali müşavirler, yeni oyunlar sahnelemek ve turnelere çıkmak için çalışmalarına devam ediyor.

"Her firmanın bünyesinde bir mali müşavir var. O firmalara meslektaşlarım vergi ve SGK kanunları yönünden güç veriyor. Akşama kadar çok yoğun ve stresli bir ortamda bu işler yürütülüyor. Bunun dışında üyelerimizin stres atacağı etki alanları oluşturmamız gerekiyordu, bunlardan birisi olarak tiyatro düşündük. Meslektaşlarım provalara koşarak ve eğlenerek geliyorlar. Sürekli sosyalliğe önem veren bir odayız. Meslektaşlarımızın ağır stres altında ezilmelerine müsaade edemezdik. Tiyatroda bunun bir parçası oldu, çok mutluyuz."

- "Sahnede olmak çok farklı bir duygu"

"Gesi Bağları" adlı tiyatro oyununda damat rolünü canlandıran 5 yıllık mali müşavir Turhan Dicle de tiyatroyla insanları tanıma eğitimi aldığını belirtti.

Tiyatronun insana kendisini geliştirme konusunda birçok konuda yardımcı olduğunu vurgulayan Dicle, sahne eğitimi, güzel konuşma ve duygu geçişleriyle alakalı bilgiler aldıklarını aktardı.

Dicle, sahnede olmanın çok farklı bir duygu olduğunu dile getirerek, "Onun heyecanını gerçekten anlatamam. Oyun bittikten sonra sizi sahneye gelip tebrik etmeleri, başarılı bulduklarını anlatmaları gurur verici bir şey. Oğlum üniversitede okuyor. Sahnedeki oyunumu arkadaşlarına gösterince, 'Baba bana ayrı bir hava kattın, arkadaşlarım ne kadar güzel bir baban var diyorlar.' dedi. Çocuk da orada farklı bir haz alıyor. Benimki zaten tarif edilemez." ifadelerini kullandı.