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Maluma, cinsel organını Hindistan ceviziyle örttü! Hayranlarına konser haberini böyle verdi... Sosyal medyada gündem yarattı

07.06.2023 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü Latin şarkıcı Maluma, iddialı pozuyla herkesi şaşırttı. Sosyal medyada 63 milyonu aşkın takipçisi bulunan ünlü isim konser takvimini açıklamak için müstehcen bir yola başvurdu. Albüm kapağını anımsatan görselinde Maluma tamamen çıplak kalırken cinsel organını yaprak ve bir Hindistan ceviziyle örttü.

Maluma, cinsel organını Hindistan ceviziyle örttü! Hayranlarına konser haberini böyle verdi... Sosyal medyada gündem yarattı

Ünlü Reggaetón şarkıcısı Maluma, Instagram hesabından paylaştığı pozlarla ağızları açık bıraktı. Madonna ve Jennifer Lopez gibi isimlerle yaptığı düetlerle adını tüm dünyaya duyurmayı başaran genç şarkıcının iddialı pozu hayranlarını da şaşkına çevirdi. Tamamen çıplak kaldığı anlarda çekilen bir fotoğrafını paylaşan dünyaca ünlü yıldız cinsel organını yaprak ve Hindistan ceviziyle örttü.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

maluma

Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği gönderisinde ünlü şarkıcı konser takvimini açıkladı. Maluma hayranlarına konseri için bilet alabilecekleri internet sitesi adreslerini de paylaştı. Dünyaca ünlü ismin gönderisi kısa sürede hayranlarından tam not aldı.

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