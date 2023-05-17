OnlyFans fenomeni Sky Bri’nin cinsellik itirafı herkesi şaşkına çevirdi! “Seks delisi zannediyorlar ama değilim”

Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak birbirinden cesur paylaşımlara imza atan Sky Bri, insanların kendisine dair önyargı oluşturduklarını belirtti. OnlyFans paylaşımlarının viral hale gelmesiyle kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başaran Bri, sosyal medyadan yapılan olumsuz yorumların sonrasında OnlyFans kariyerini bitirme aşamasına geldiğini söyledi.

“SADECE AŞK İSTİYORUM”

Konuk olduğu bir podcastte insanların kendisi hakkında yaptıkları olumsuz eleştirilerin hayatının bazı noktalarında değişiklikler yapmasına neden olduğunu ifade eden Bri, “İnsanlar beni seks delisi zannediyorlar ama öyle değilim. Sadece hayatımda aşk istiyorum. Beni mutlu eden bir tek kişiyle bütün ömrümü geçirmek en büyük arzum” dedi.