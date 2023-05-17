Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. OnlyFans fenomeni Sky Bri’nin cinsellik itirafı herkesi şaşkına çevirdi! “Seks delisi zannediyorlar ama değilim”

OnlyFans fenomeni Sky Bri’nin cinsellik itirafı herkesi şaşkına çevirdi! “Seks delisi zannediyorlar ama değilim”

17.05.2023 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yetişkinlere özel olarak hazırlanan OnlyFans uygulaması üzerinden seksi fotoğraf ve videolarını satarak fenomene dönüşen Sky Bri, cinsellik itirafıyla herkesi şaşkına çevirdi. Sosyal medyada yaklaşık 2 milyon takipçisi bulunan fenomen isim insanların kendisine göre önyargı oluşturduğunu söyleyerek samimi bir itirafta bulundu.

OnlyFans fenomeni Sky Bri’nin cinsellik itirafı herkesi şaşkına çevirdi! “Seks delisi zannediyorlar ama değilim”

Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak birbirinden cesur paylaşımlara imza atan Sky Bri, insanların kendisine dair önyargı oluşturduklarını belirtti. OnlyFans paylaşımlarının viral hale gelmesiyle kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başaran Bri, sosyal medyadan yapılan olumsuz yorumların sonrasında OnlyFans kariyerini bitirme aşamasına geldiğini söyledi.

“SADECE AŞK İSTİYORUM”

2

Konuk olduğu bir podcastte insanların kendisi hakkında yaptıkları olumsuz eleştirilerin hayatının bazı noktalarında değişiklikler yapmasına neden olduğunu ifade eden Bri, “İnsanlar beni seks delisi zannediyorlar ama öyle değilim. Sadece hayatımda aşk istiyorum. Beni mutlu eden bir tek kişiyle bütün ömrümü geçirmek en büyük arzum” dedi.

İlginizi Çekebilir

Minicik bikinisiyle tanıttı! Sadece göğüs uçlarını örtünce...

Minicik bikinisiyle tanıttı! Sadece göğüs uçlarını örtünce...

 Duştan çıkar çıkmaz paylaştı! Arkasını dönünce olay oldu

Duştan çıkar çıkmaz paylaştı! Arkasını dönünce olay oldu

 Kilo verdiğini yarı çıplak pozla duyurdu! Göğüslerini elleriyle kapattı

Kilo verdiğini yarı çıplak pozla duyurdu! Göğüslerini elleriyle kapattı

 Evinin penceresinden inşaat işçilerine göğüslerini gösterdi

Evinin penceresinden inşaat işçilerine göğüslerini gösterdi

 Canlı yayında cinsel taciz! Yüzlerce kişinin arasında dokundu

Canlı yayında cinsel taciz! Yüzlerce kişinin arasında dokundu

 Yapay zekayla çıplak fotoğrafları oluşturuldu! Gözyaşları içinde anlattı

Yapay zekayla çıplak fotoğrafları oluşturuldu! Gözyaşları içinde anlattı

 “Uygunsuz kıyafet” eleştirilerine sert çıktı! Tanga şortuyla gezdi

“Uygunsuz kıyafet” eleştirilerine sert çıktı! Tanga şortuyla gezdi

 Sağlık Bakanı denildi! Gerçek bambaşka çıktı

Sağlık Bakanı denildi! Gerçek bambaşka çıktı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yıllara meydan okuyor! Bikinisini giyip makyajsız resmen şov yaptıYıllara meydan okuyor! Bikinisini giyip makyajsız resmen şov yaptı
Gökyüzünde görülen figür çok konuşuldu! “Hayalete benziyor”Gökyüzünde görülen figür çok konuşuldu! “Hayalete benziyor”
“Uygunsuz kıyafet” eleştirilerine sert çıktı! Tanga şortuyla gezdi“Uygunsuz kıyafet” eleştirilerine sert çıktı! Tanga şortuyla gezdi
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Cinsellik fenomen

En Çok Okunan Trend Haberler

Fransız gazetesinin seçim haritasındaki hata ülkeyi karıştırdı

Fransız gazetesinin seçim haritasındaki hata ülkeyi karıştırdı

Duştan çıkar çıkmaz paylaştı! Arkasını dönünce olay oldu

Duştan çıkar çıkmaz paylaştı! Arkasını dönünce olay oldu

Evinin penceresinden inşaat işçilerine göğüslerini gösterdi

Evinin penceresinden inşaat işçilerine göğüslerini gösterdi

Köpek balığı saldırısı saniye saniye kamerada! Bir anda denizden fırladı

Köpek balığı saldırısı saniye saniye kamerada! Bir anda denizden fırladı

İlginizi Çekebilir

Fransız gazetesinin seçim haritasındaki hata ülkeyi karıştırdı

Fransız gazetesinin seçim haritasındaki hata ülkeyi karıştırdı

Gökyüzünde görülen figür çok konuşuldu! “Hayalete benziyor”

Gökyüzünde görülen figür çok konuşuldu! “Hayalete benziyor”

Levi's, Calvin Klein, Tommy Hilfiger... %50'ye varan indirim

Levi's, Calvin Klein, Tommy Hilfiger... %50'ye varan indirim

Tam 298 kiloydu! Mezara sığmayınca...

Tam 298 kiloydu! Mezara sığmayınca...

“Kariyerim yüzünden ailem beni reddetti ama çok zenginim”

“Kariyerim yüzünden ailem beni reddetti ama çok zenginim”

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.