Sosyal medya fenomeni Francis James’in dar tulumunun göğüs fermuarı bir anda patladı! İçine iç çamaşırı giymeyince frikik verdi

Sosyal medya fenomeni Francis James, Instagram’ın sınırlarını zorlayan yeni paylaşımıyla gündem yarattı. Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan ve genellikle cesur paylaşımlara imza atan James, bahçesinde yürüyüş yaptığı sırada frikik verdiği anları paylaşmaktan çekinmedi. Florida’da yaşayan 33 yaşındaki fenomen riskli anlardan çekinmedi ve frikik verdiği anları stiliyle birleştirerek paylaştı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

Instagram’da yaklaşık 11 milyon takipçisi bulunan Kolombiya doğumlu fenomen isim frikik verdiği anlarda yaptığı paylaşımda 156 bin beğeniye ulaştı. Saniyeler içinde fermuarının kontrolünü kaybeden James, göğüs dekoltesini ve karın kaslarını kameraya gösterdi. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü James’in gönderisine yoğun ilgi gösterdi.