Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Sosyal medya fenomeni Francis James’in dar tulumunun göğüs fermuarı bir anda patladı! İçine iç çamaşırı giymeyince frikik verdi

Sosyal medya fenomeni Francis James’in dar tulumunun göğüs fermuarı bir anda patladı! İçine iç çamaşırı giymeyince frikik verdi

06.06.2023 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

33 yaşındaki sosyal medya fenomeni Francis James bahçesinde dolaşırken bir anda dar tulumunun göğüs fermuarının patlamasıyla zor anlar yaşadı. Tulumunun içine iç çamaşırı giymeyi tercih etmeyen fenomen isim fermuarının göbek deliğine kadar açılması üzerine frikik vermekten kurtulamadı. James’in frikik verdiği anları paylaşması sosyal medyada gündem yaratmayı başardı.

Sosyal medya fenomeni Francis James’in dar tulumunun göğüs fermuarı bir anda patladı! İçine iç çamaşırı giymeyince frikik verdi

Sosyal medya fenomeni Francis James, Instagram’ın sınırlarını zorlayan yeni paylaşımıyla gündem yarattı. Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan ve genellikle cesur paylaşımlara imza atan James, bahçesinde yürüyüş yaptığı sırada frikik verdiği anları paylaşmaktan çekinmedi. Florida’da yaşayan 33 yaşındaki fenomen riskli anlardan çekinmedi ve frikik verdiği anları stiliyle birleştirerek paylaştı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

2

Instagram’da yaklaşık 11 milyon takipçisi bulunan Kolombiya doğumlu fenomen isim frikik verdiği anlarda yaptığı paylaşımda 156 bin beğeniye ulaştı. Saniyeler içinde fermuarının kontrolünü kaybeden James, göğüs dekoltesini ve karın kaslarını kameraya gösterdi. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü James’in gönderisine yoğun ilgi gösterdi.

İlginizi Çekebilir

Seksi dansıyla büyüledi! Geceliğiyle twerk yapınca...

Seksi dansıyla büyüledi! Geceliğiyle twerk yapınca...

 Resmen tepki yağdı! Motosiklete öyle bir şekilde oturdular ki....

Resmen tepki yağdı! Motosiklete öyle bir şekilde oturdular ki....

Minicik bikinisiyle tanıttı! Sadece göğüs uçlarını örtünce...

Minicik bikinisiyle tanıttı! Sadece göğüs uçlarını örtünce...

 Olay poz! Altına hiçbir şey giymedi, gömleğini kaldırınca...

Olay poz! Altına hiçbir şey giymedi, gömleğini kaldırınca...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu düğün çok farklı! Nikahla eşlerini ve çocuklarını değiştirdilerBu düğün çok farklı! Nikahla eşlerini ve çocuklarını değiştirdiler
81 yaşındaki adam canını zor kurtardı81 yaşındaki adam canını zor kurtardı
Karısını aldatırken suçüstü yakaladı! Sokak ortasında kavga çıktıKarısını aldatırken suçüstü yakaladı! Sokak ortasında kavga çıktı
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya fenomen

En Çok Okunan Trend Haberler

Doktor 16 yaşındaki hastasının kahvesine spermini koydu! Ortalık karıştı

Doktor 16 yaşındaki hastasının kahvesine spermini koydu! Ortalık karıştı

Cinayetin hissini merak etti! Öldürüp parçalara ayırdı

Cinayetin hissini merak etti! Öldürüp parçalara ayırdı

4 çocuğunu öldürmekten hüküm giymişti! 20 yıl sonra suçsuz bulundu

4 çocuğunu öldürmekten hüküm giymişti! 20 yıl sonra suçsuz bulundu

Resmen tepki yağdı! Motosiklete öyle bir şekilde oturdular ki....

Resmen tepki yağdı! Motosiklete öyle bir şekilde oturdular ki....

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sevgilisini bıçaklayarak öldürdü! Cansız bedenini çöpe attı...

Sevgilisini bıçaklayarak öldürdü! Cansız bedenini çöpe attı...

Ayağınıza rahatlık getirecek Adidas spor ayakkabıda 385 TL indirim!

Ayağınıza rahatlık getirecek Adidas spor ayakkabıda 385 TL indirim!

Atlantik Okyanusu'nun dibinde 93 gün yaşadı! Şimdi 10 yaş gençleşti...

Atlantik Okyanusu'nun dibinde 93 gün yaşadı! Şimdi 10 yaş gençleşti...

Cinayetin hissini merak etti! Öldürüp parçalara ayırdı

Cinayetin hissini merak etti! Öldürüp parçalara ayırdı

Gözlük, saat, çanta, parfüm ve dahası... Sezona damgasını vuran aksesuarlarda indirimler başladı

Gözlük, saat, çanta, parfüm ve dahası... Sezona damgasını vuran aksesuarlarda indirimler başladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.