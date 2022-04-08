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Manchester City'de forma giyen İlkay Gündoğan'ın kuzeni de ünlü bir isim çıktı!

08.04.2022 19:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manchester City'de forma giyen İlkay Gündoğan son zamanlarda kariyeri ile gündeme geliyor. Türk asıllı Alman millî futbolcu İlkay Gündoğan'ın kuzeni bakın kim çıktı.

Manchester City'de forma giyen İlkay Gündoğan'ın kuzeni de ünlü bir isim çıktı!

Futbol oynamaya küçük yaşlardan itibaren başlayan İlkay Gündoğan 1. FC Nürnberg, Borussia Dortmund gibi takımlarda rol aldı. Şimdilerde Manchester City takımında oynayan İlkay Gündoğan'ın kuzeni de kendisi kadar ünlü milli sporcu çıktı.
Manchester City'de forma giyen İlkay Gündoğan'ın kuzeni de ünlü bir isim çıktı!

İLKAY GÜNDOĞAN'IN KUZENİ BAKIN KİM ÇIKTI

24 Ekim 1990 Almanya doğumlu İlkay Gündoğan 3 yaşında doğduğu şehrin takımı SV Gelsenkirchen-Hessler 06'in altyapısında forma giydi. Futbol kariyerine Almanya'da başlayan futbolcu yıllar içerisinde kariyerinde hızla yükseldi.

Manchester City'de forma giyen İlkay Gündoğan'ın kuzeni de ünlü bir isim çıktı!

VfL Bochum, 1. FC Nürnberg, Borussia Dortmund ve Manchester City takımlarında forma terleten İlkay Gündoğan'ın kuzeni milli voleybolcu Naz Aydemir çıktı.

Manchester City'de forma giyen İlkay Gündoğan'ın kuzeni de ünlü bir isim çıktı!

İlkay Gündoğan'ın kuzeni ünlü voleybolcu Naz Aydemir 2013'te milli basketbolcu Cenk Akyol ile hayatını birleştirdi. İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklamcılık bölümünü tamamlayan Naz Aydemir Eczacıbaşı altyapısından yetişti.

Manchester City'de forma giyen İlkay Gündoğan'ın kuzeni de ünlü bir isim çıktı!

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