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Manisa'da baba dehşeti! Kendisi ve 3 yaşındaki oğlu öldü, anne ve bir kızı yaralı

01.06.2022 23:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da yaşanan kahreden olayda evini kolonya dökerek yakan İbrahim Sancar hayatını kaybetti. İlk belirlemelere göre Sancar'ın eşi ve iki küçük çocuğu yaralanmıştı. Son gelen bilgilere göre yaralı olan 3 yaşındaki çocuk da tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Talihsiz anne ve 6 yaşındaki kızın ise hayati tehlikeleri devam ediyor.

Manisa'da baba dehşeti! Kendisi ve 3 yaşındaki oğlu öldü, anne ve bir kızı yaralı

Manisa'nın Kula ilçesinde kolonya dökerek evini ateşe veren İbrahim Sancar'ın hayatını kaybettiği yangında tedavi gören çocuklarından biri hayatını kaybetti.

SS

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Yangında ağır yaralanan anne Zeliha Sancar (39) ile çocukları Kader (6) ve Fırat Sancar (3) Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede ilk tedavisinin ardından vücudunda üçüncü derecede yanık olan 3 yaşındaki Fırat Sancar, hava ambulansı ile İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Talihsiz çocuk doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Böylece yangında ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

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ANNE VE KIZININ TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Olayda vücutlarında yanıklar olan anne Zeliha Sancar (39) ile 6 yaşındaki Kader Sancar ise ilk tedavilerinin ardından Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi'nde sevk edildi. Anne ile kızının da hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. (DHA)

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yangın Manisa
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