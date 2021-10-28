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Manisa’da silahlı saldırıya uğrayan gece bekçisi yaralandı

28.10.2021 02:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan gece bekçisi yaralandı.

Manisa’da silahlı saldırıya uğrayan gece bekçisi yaralandı

İlçeye bağlı Adnan Menderes Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı'nda bulunan fayans deposunda gece bekçisi olarak çalışan Ertuğrul Vural'a (52), yoldan geçen bir otomobilden henüz kimliği belirlenemeyen şüpheli ya da şüphelilerce tabancayla ateş açıldı.

BACAĞINDAN YARALANDI

Vural, saldırıda bacağından yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı Vural, sağlık ekiplerince Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
bekçi Manisa
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