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Manisa'da maden işçilerini taşıyan servis ile kamyon çarpıştı: 26 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2019 01:13 | Son Güncelleme

Manisa'nın Soma ilçesinde işçi servisi ile kamyonun çarpışması sonucu 26 maden işçisi yaralandı.

Manisa'da maden işçilerini taşıyan servis ile kamyon çarpıştı: 26 yaralı

Alınan bilgiye göre, Deniş Mahallesi'ndeki özel bir firmaya ait gece vardiyasında çalışacak maden işçilerini taşıyan Mustafa Y. (53) idaresindeki servis aracı, Yırca Mahallesi Soma Termik Santral Bağlantı Köprüsü mevkisinde Mehmet B. (44) yönetimindeki kamyon ile çarpıştı.

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Kazada, sürücülerle 24 işçi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Soma, Kırkağaç ve Akhisar ilçelerindeki hastanelere sevk edilen yaralılardan sürücü Mustafa Y. ile 3 işçinin hayati tehlikesinin bulunduğu, diğerlerinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
işçi servisi Kaza Manisa Soma

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