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  4. Manisalı balıkçının oltasına yayın balığı takıldı! Tam 70 kilo

Manisalı balıkçının oltasına yayın balığı takıldı! Tam 70 kilo

28.07.2021 08:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa’nın Salihli ilçesinde 71 yaşındaki amatör bir balıkçı Demirköprü Baraj Gölü’nde oltayla 70 kiloluk yayın balığı yakaladı. Yayın balığını görenler büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Manisalı balıkçının oltasına yayın balığı takıldı! Tam 70 kilo

Manisa'nın Salihli’nin Sindel Mahallesi’nde çiftçilikle uğraşan ve aynı zamanda amatör olarak balıkçılık yapan 71 yaşındaki İbrahim Aktuğ, Salihli ve Köprübaşı ilçeleri arasında bulunan Demirköprü Baraj Gölü'nde oltayla yaklaşık 2 metre boyunda 70 kiloluk yayın balığı yakaladı.

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DEV YAYIN BALIĞI KOMŞULARA PAYLAŞTIRILDI

Oltayla yakaladığı dev yayın balığını sudan zorda olsa karaya çıkardığını anlatan Aktuğ, baraj gölünde zaman zaman bu büyüklükte balıklar yakalanabildiğini söyledi. Aktuğ, dev yayın balığını ise mahalle halkı ile eşe dosta dağıttığını belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Manisa
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