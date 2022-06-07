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Manken Dilara Kurşun eski sevgilisini cinsel saldırıyla suçlamıştı! 'Kesin ve inandırıcı' delil bulunamadı

07.06.2022 13:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dilara Kurşun eski sevgilisi Tufan Kılıç hakkında cinsel saldırı sebebiyle şikayetçi olmuştu. Tufan Kılıç hakkında mahkeme beraat kararı verdi. Mahkemenin kararı verme sebebi ise kesin ve inandırıcı delil elde edilememesi oldu. Kılıç’ın avukatı Ali Osman Kahraman, Dilara Kurşun’un mahkemeye yalan beyanda bulunduğunu söyledi.

Manken Dilara Kurşun eski sevgilisini cinsel saldırıyla suçlamıştı! 'Kesin ve inandırıcı' delil bulunamadı

2016 yılında Miss Turkey yarışmacısı model Dilara Kurşun, eski sevgilisi Tufan Kılıç’ın kendisini taciz ettiğini iddia ederek, suç duyurusunda bulunmuştu. Suç duyurusunun ardından Tufan Kılıç hakkında 'nitelikli cinsel saldırı', 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından 14 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün yapılan duruşmaya Dilara Kurşun ve sanık Tufan Kılıç katılmazken, tarafları avukatları temsil etti.

AA'da yer alan habere göre duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın yüklenen suçları işlediğine dair müştekinin soyut beyanı haricinde cezalandırılmasına yeter, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğini kaydetti.

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Mahkeme heyeti, sanık Tufan K.'nin üzerine atılı "tehdit", "hakaret" ve "nitelikli cinsel saldırı" suçlarını işlediğinin sabit olmaması nedeniyle beraatine karar verdi.

Duruşma sonunda açıklama yapan Kılıç’ın avukatı Ali Osman Kahraman, “Bu dava kadına şiddete yönelik bir dava olmadı. Bir erkeğin mağduriyetinin kanıtlanması ve mutlak zaferle sonuçlanan bir dava oldu. Bu kişi hakkında da hem tazminat davası hem de suç duyurusunda bulunacağız” şeklinde konuştu.

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