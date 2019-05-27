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Mansur Yavaş seçim vaadini gerçekleştirdi! Hepsi tek tek söküldü

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HABER  | 27.05.2019 16:33 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, makam aracı dahil 21 Özel Kalem aracının çakarlarını söktürdü.

Mansur Yavaş seçim vaadini gerçekleştirdi! Hepsi tek tek söküldü

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, 31 Mart 2019 yerel seçimleri öncesinde verdiği makam aracı çakarları ve ışık sistemlerini söktüreceği vaadini gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi Başkanlık binası önüne getirilen araçların çakar sistemleri, belediyenin teknik personelleri tarafından tek tek söküldü. Çakar sistemi ilk sökülen araç Yavaş'ın makam aracı oldu.

mansur

SEÇİM VAADİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Öte yandan, 21 özel kalem aracının da çakarları sökülerek seçim vaadi gerçekleştirilmiş oldu. Araçlardaki çakarlar ve ışık sistemleri devam eden süreçte belediyenin ve belediyeye bağlı olan bütün araçlardan söktürülecek. (İHA)

CAKAR

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mansur yavaş çakar Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş

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