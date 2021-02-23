Mantık dehaları iş başına! Bu problemi ne kadar sürede çözebilirsiniz?

Bu bulmaca kahve molanızda çözülebilecek kadar basittir. Aynı zamanda zihninizi saatlerce şaşırtacak kadar zor bir problemin içinde bulacaksınız. Tek yapmanız gereken biraz mantığınızı çalıştırmak ve denklemi daha basite indirgemek olacak. Hazırsanız başlıyoruz.

Bir çiftçi, arka bahçesinde arka arkaya duran üç büyük kulübede tavşanları tutar. Kulübelerin her biri kırmızı, sarı ve yeşil olmak üzere farklı renklere boyanmıştır. İlk başta yeşil barınaktaki tavşan sayısı, sarı kafesteki tavşan sayısının iki katı kadardı. Sonra bir gün çiftçi sol taraftaki kulübeden beş tavşanı çıkarıp yerel okulun evcil hayvan köşesine verir. Sol taraftaki kulübede kalan tavşanların yarısını da kırmızı renkli kulübeye taşır. Şimdi, sol taraftaki kulübenin ne renk olduğunu tahmin edebilir misiniz?

CEVAP AŞAĞIDA

Bu sarı. Zaten bildiğimiz gibi, başlangıçta, yeşil kafesteki tavşan sayısı, sarı kafesteki tavşan sayısının iki katı kadardı. Bu, yeşil kulübedeki tavşan sayısının çift sayı olduğu anlamına gelir. Çiftçi, sol taraftaki kulübeden beş tavşanı çıkardıktan sonra, orada kalan tavşanların sayısı da çift sayı olur. (Bu, ikiye bölünebildiği gerçeğiyle kanıtlanmıştır). Bu nedenle, bu beşi kaldırılmadan önce, sol taraftaki barakada eşit olmayan sayıda tavşan vardı. Bu nedenle sol taraftaki baraka yeşil renkli olamaz. Ancak, sahip olduğumuz bilgilere göre kırmızı renkli olan da sayılmaz.



