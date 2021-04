Maraşlı 13. bölüm fragmanı izle! Maraşlı yeni bölüm fragmanı izle!

Maraşlı dizisinin başrollerini, Maraşlı karakteri ile seyirci karşısına geçen Burak Deniz ve Mahur karakteriyle Alina Boz paylaşıyor. Maraşlı dizisi bu akşam yeni bölümüyle saat 20.00’de ATV ekranlarında olacak.

MARAŞLI YENİ BÖLÜM FRAGMANI

MARAŞLI 13. BÖLÜM 1. FRAGMANI

MARAŞLI 13. BÖLÜM 2. FRAGMANI

MARAŞLI 13. BÖLÜM 3. FRAGMANI

MARAŞLI SON BÖLÜMDE NELER OLDU? MARAŞLI 12. BÖLÜM ÖZETİ

İlhan'ın yanına gelen polisler Ozan'ın cesedini teşhis etmesini ister. Aynı anda telefonuna Ozan'ı öldürürken çekilen gizli görüntülerin gelmesi İlhan'ı korkutur. Köşeye sıkışan İlhan'ı Savaş; Behram'la tanıştırır. Elini kana bulayan İlhan, yasadışı işlere de karışmak üzeredir. İlhan bu çıkmazdan nasıl kurtulacaktır?

Maraşlı'nın evine gelen Mahur, kimseyi bulamaz. Mahur, Şirin'den Maraşlı'nın memleketine gittiğini öğrenince Maraşlı'ya her gün aynı yerde bekleyeceğine dair bir not bırakır. Bu sırada Maraşlı, yeni bir sınavdan geçmektedir. Mahur her gün aynı yerde Maraşlı'yı bekler. Maraşlı, Mahur'la buluşacak mıdır?

Uyuşturucu sevkiyatının, terör örgütüyle bağlantılı olduğunu bilen Maraşlı, sevkiyatı yapan Savaş ve Behram'ın arasını bozmak için depoya baskın yapar. Bu baskını öğrenen Necati, Maraşlı'nın sadece bir koruma olmadığından emin olur. Maraşlı'nın eline geçen ipucu ise onu Necati'ye götürecek midir?