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Maraşlı 13. bölüm fragmanı izle! Maraşlı yeni bölüm fragmanı izle!

12.04.2021 12:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV ekranlarında Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi Maraşlı'nın yeni bölüm fragmanları izleyenleri heyecanlandırdı. Fragmanda Maraşlı sergideki kişileri koruma altına alırken Nevzat bombayı uzaktan patlatacak kişinin peşine düştü. Olayların kontrolden çıkmasıyla gözler Maraşlı'ya çevrildi. Maraşlı, Mahur ve sergiye gelen diğer konukların hayatını nasıl kurtaracak?

Maraşlı 13. bölüm fragmanı izle! Maraşlı yeni bölüm fragmanı izle!

Maraşlı dizisinin başrollerini, Maraşlı karakteri ile seyirci karşısına geçen Burak Deniz ve Mahur karakteriyle Alina Boz paylaşıyor. Maraşlı dizisi bu akşam yeni bölümüyle saat 20.00’de ATV ekranlarında olacak.

MARAŞLI YENİ BÖLÜM FRAGMANI

MARAŞLI 13. BÖLÜM 1. FRAGMANI

MARAŞLI 13. BÖLÜM 2. FRAGMANI

MARAŞLI 13. BÖLÜM 3. FRAGMANI

MARAŞLI SON BÖLÜMDE NELER OLDU? MARAŞLI 12. BÖLÜM ÖZETİ

İlhan'ın yanına gelen polisler Ozan'ın cesedini teşhis etmesini ister. Aynı anda telefonuna Ozan'ı öldürürken çekilen gizli görüntülerin gelmesi İlhan'ı korkutur. Köşeye sıkışan İlhan'ı Savaş; Behram'la tanıştırır. Elini kana bulayan İlhan, yasadışı işlere de karışmak üzeredir. İlhan bu çıkmazdan nasıl kurtulacaktır?

Maraşlı'nın evine gelen Mahur, kimseyi bulamaz. Mahur, Şirin'den Maraşlı'nın memleketine gittiğini öğrenince Maraşlı'ya her gün aynı yerde bekleyeceğine dair bir not bırakır. Bu sırada Maraşlı, yeni bir sınavdan geçmektedir. Mahur her gün aynı yerde Maraşlı'yı bekler. Maraşlı, Mahur'la buluşacak mıdır?

Uyuşturucu sevkiyatının, terör örgütüyle bağlantılı olduğunu bilen Maraşlı, sevkiyatı yapan Savaş ve Behram'ın arasını bozmak için depoya baskın yapar. Bu baskını öğrenen Necati, Maraşlı'nın sadece bir koruma olmadığından emin olur. Maraşlı'nın eline geçen ipucu ise onu Necati'ye götürecek midir?

Maraşlı'nın döndüğünü öğrenen Mahur, Aziz'in engellemelerine rağmen Maraşlı'nın evine gider. Mahur'u, Maraşlı'nın evinde bir sürpriz beklemektedir…

MARAŞLI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK? MARAŞLI 13. BÖLÜM ÖZETİ

Maraşlı ve Mahur uzun zaman sonra ilk kez bir araya gelir. Aralarında yaşanan hesaplaşmada, Maraşlı'nın bunca zamandır nerede olduğunu soran Mahur, Maraşlı'nın elini kana bulamasından rahatsız olur. Ama bu hesaplaşmanın asıl konusu birbirlerine kavuşamamalarıdır. Maraşlı, Mahur ile ilişkisi ile ilgili nasıl karar alacaktır?

İlhan, Necati'ye şirketin el değiştirdiğini anlatır. Necati, İlhan'a Aziz'in her şeyi bilmesi gerektiğini söyler. İlhan, Aziz'e her şeyi anlatabilecek gücü bulabilecek midir? Aziz, şirketi kaybettiğini öğrenirse tepkisi ne olacaktır?

Türel Ailesi, Mahur'un sergisine gidecekleri sırada aldıkları haberle Mahur'un hayatının yine tehlikede olduğunu öğrenir. Maraşlı, Mahur'un başına gelebilecek tehlikeye karşı sergiye gider. İlhan'ın peşinde olan Behram, İlhan'a iki saat içinde teslim olmaz ise Mahur'u ve tüm sergidekileri öldürüleceğini söyler.

Maraşlı sergidekileri koruma altına alırken Nevzat bombayı uzaktan patlatacak kişinin peşine düşer. Olayların kontrolden çıkmasıyla gözler Maraşlı'ya çevrilir. Maraşlı, Mahur ve sergiye gelen konukların hayatını nasıl kurtaracaktır?

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atv Maraşlı dizisi Burak Deniz
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