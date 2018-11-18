Marcus Piggott ve Mert Alaş'a ödül!

Marcus Piggott ve Mert Alaş'a Londra Royal Albert Hall'da 10 Aralık'ta düzenlenecek Fashion Awards 2018'de kendilerine takdim edilecek Isabella Blow Award hakkında konuşan British Fashion Council'in direktörü Caroline Rush, "Bu ödülü Mert & Marcus'a veriyor olmaktan dolayı çok mutluyuz. Global moda sahnesine katkıları inanılmaz" ifadelerini kullandı.

Birçok dünya yıldızıyla çalışan ikili; Calvin Klein, Givenchy, Gucci, Louis Vuitton, Missoni, Miu Miu, Roberto Cavalli, Versace gibi moda devlerinin yanı sıra, Vogue, LOVE Magazine, Self Service ve Vanity Fair gibi prestijli dergiler için çekimler gerçekleştiriyor.

Alaş ve Piggott'un sık sık fotoğrafladığı isimler arasında Angelina Jolie, Gisele Bündchen, Kate Moss, Lady Gaga, Madonna, Naomi Campbell ve Rihanna yer alıyor.

