MAGAZİN

Marcus Piggott ve Mert Alaş'a ödül!

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.11.2018 11:21 | Son Güncelleme

Kariyerlerinin 25. yılını kutlayan Mert Alaş ve Marcus Piggott, British Fashion Council (İngiliz Moda Konseyi) tarafından Fashion Awards 2018 töreninde, gecenin en prestijli ödüllerinden Isabella Blow Award'la ödüllendirilecek

Marcus Piggott ve Mert Alaş'a ödül!

Marcus Piggott ve Mert Alaş'a Londra Royal Albert Hall'da 10 Aralık'ta düzenlenecek Fashion Awards 2018'de kendilerine takdim edilecek Isabella Blow Award hakkında konuşan British Fashion Council'in direktörü Caroline Rush, "Bu ödülü Mert & Marcus'a veriyor olmaktan dolayı çok mutluyuz. Global moda sahnesine katkıları inanılmaz" ifadelerini kullandı.

Birçok dünya yıldızıyla çalışan ikili; Calvin Klein, Givenchy, Gucci, Louis Vuitton, Missoni, Miu Miu, Roberto Cavalli, Versace gibi moda devlerinin yanı sıra, Vogue, LOVE Magazine, Self Service ve Vanity Fair gibi prestijli dergiler için çekimler gerçekleştiriyor.

Alaş ve Piggott'un sık sık fotoğrafladığı isimler arasında Angelina Jolie, Gisele Bündchen, Kate Moss, Lady Gaga, Madonna, Naomi Campbell ve Rihanna yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Mert Alaş ve Marcus Piggott mert alaş

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