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Mardin’de toplanan üzümler pekmez, pestil, cevizli sucuğa dönüşüyor

11.10.2021 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde mezrone üzümün şifa kaynağı pekmez, pestil, kesme ve cevizli sucuk yolculuğu devam ediyor.

Mardin’de toplanan üzümler pekmez, pestil, cevizli sucuğa dönüşüyor

Ekim ayının gelmesiyle birlikte Mazıdağı ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde vatandaşlar bereketli topraklarda mezrone üzüm hasadına başladı. Türkiye’nin en fazla üzüm bağı bulunan illerinden biri olan Mardin’de bağ bozumu ile dallardan toplanan üzümler, zorlu ve uğraş isteyen çalışmanın ardından geleneksel yöntemlerle şifa kaynağı pekmez, pestil, kesme ve cevizli sucuğa dönüştürülüyor. Mezrone üzümü şırasından oluşan şifa kaynağı pekmez için Türkiye’nin birçok ilinden siparişler alınıyor. Mardin bölgesinde bu sene kuraklıktan dolayı verimin düşük olduğunu belirten çiftçiler, fiyatların da geçen seneye göre yüksek olduğunu dile getirdi.

“BU SENE KURAKTI, BAĞLARDA ÇOK BÜYÜK DÜŞÜŞ OLDU”

Şenyuva Mahallesi’nde bağ üzüm hasadına başlayan çiftçilerden Murat Ildız, kuraklık nedeniyle bağlarda çok düşüş olduğunu söyledi. Ildız, "Bizim bağlarımızın durumu su verdiğimiz için biraz iyidir. Üzümleri toplayıp eve götürüyoruz, evde üzümler bir alanda sıkılıyor. Beyaz toprak atıyoruz, bir sefer kaynatıyoruz. Oradan çıkartıyoruz. Elekten geçirip pekmez yaparak pazarda satışa sunuyoruz. Pekmez fiyatı geçen sene 25-30 lira arasındaydı, bu sene 35-40 TL fiyat bandında olması bekleniyor. Kuraklık nedeniyle bağlarda üzüm az olduğundan fiyatların bu sene yüksek olacağını tahmin ediyoruz. 4-5 saat kaynatıyoruz. Pekmeze göre değişiyor. Pekmez yapımında üzümün toprağı beyaz oldu mu pekmez daha erken kaynıyor. Mezrone üzüm her yerde yetişiyor da Mazıdağı mezrone üzümü tadı bambaşkadır. Mazıdağı havası serin olduğundan bağ bozumu biraz geç başlıyor. İnsanlar 1 Ekim’de bağ bozumuna başlıyor. 15-20 Ekim tarihine kadar bu süreç devam ediyor. İzmir, İstanbul, Adana gibi Türkiye’nin değişik noktalarına sipariş gönderiyoruz. İsteğe bağlı olarak isteyen kişiye pekmez, pestil ve sucuk gönderimini sağlıyoruz" dedi.

“BAĞ BOZUMU İÇİN İSTANBUL’DAN GELDİM”

Bağ bozumu için İstanbul’dan geldiğini söyleyen Zübeyde Abul, "Burada bağımız var, 40 seneye yakın oldu Mazıdağı’ndan göç ettik. Mazıdağı’nda bulunan bağımızdan üzüm toplayıp pekmez, pestil yapıyoruz. Kuraklıktan dolayı bu sene üzüm yok denecek kadar az. Bu sene yetişen üzümler geçen seneye göre yarılanmış durumda. Bizim bölgenin pekmezi, pestili daha güzel, daha şekersiz ve sade, herkes beğeniyor. Sipariş veren bir daha sipariş veriyor" diye konuştu.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Mardin
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