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Mardin’in tescilli lezzeti, ‘sembusek’ Ramazan sofralarının vazgeçilmez lezzeti oldu

Seray Üstün Seray Üstün
07.05.2021 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

‘Kapalı lahmacun’ olarak bilinen sembusek, Mardin’in coğrafi işaret belgesine sahip olan lezzetler arasında yer alıyor. Yöreye özgü olarak pişirilen lezzet, tam kapanma döneminde de paket servis aracılığıyla iftar sofralarını süslemeye devam ediyor.

Mardin’in tescilli lezzeti, ‘sembusek’ Ramazan sofralarının vazgeçilmez lezzeti oldu

Mardin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tam kapanma sürecinde pakette servis edilen coğrafi işaret tescilli ‘sembusek’ iftar sofralarına lezzet katıyor. Kültürel varlıkları ve zengin mutfağıyla dikkati çeken Mardin'de, ‘kapalı lahmacun’ olarak da bilinen sembusek, Valiliğin girişimleriyle 2 ay önce Türk Patent ve Marka Kurumunca (TÜRKPATENT) tescillenerek coğrafi işaret belgesi aldı. İftar sofralarını süsleyen sembusek, evde hazırlanıp fırınlarda pişirilebildiği gibi restoranlarda da yapılıyor.

Yöresel lezzet sembusek, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamındaki tam kapanma döneminde restoranlara gidemeyenlerin sofralarına paket servisle ulaştırılıyor. Bir restoranda aşçı olarak görev yapan Zeki Aydoğdu, Mardin'in yöresel lezzetlerini yaptıklarını ve bu lezzetleri vatandaşlara ulaştırdıklarını söyledi.

RAMAZAN AYINDA YOĞUN İLGİ

Yöresel lezzetlerin başında gelen sembuseğin hem görüntüsü hem de tadıyla iştahları kabarttığını aktaran Aydoğdu, bu lezzetin ramazanda da yoğun ilgi gördüğünü belirtti. Aydoğdu, “Sembusek lezzetiyle, tadıyla muazzam bir damak tadı bırakıyor. Ramazan ayında her evin vazgeçilmez yemekleri arasında yer alıyor” dedi.

Sembusesiğin tarifi hakkında da bilgi veren Aydoğdu, “Soğan, biber ve maydanozu bıçakla doğradıktan sonra et, kuyruk yağı ve baharatı ekleyerek karıştırıyoruz. Sonra karışımı bir saat bekletiyoruz. Hazırladığımız hamuru açıyoruz, yarısına karışımı koyuyoruz. Boş kalan hamuru üzerine kapladıktan sonra üzerine yumurta sürüp fırına veriyoruz. Kısık ateşle fırında pişiriyoruz. Ateşi fazla olursa üstü yanar içi çiğ kalır” diye konuştu.

Mardin Turizm ve Otelciler Derneği (MARTOD) Başkanı Özgür Gürgör de her fırsatta bu lezzeti tattıklarını, salgından sonra sembuseği bütün misafirlerin de beğeneceğini düşündüklerini söyledi. Güngör, asırlardır geleneksel yöntemlerle yapılan lezzeti herkese tavsiye ettiklerini belirtti.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Mardin Ramazan iftar
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