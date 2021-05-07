Mardin’in tescilli lezzeti, ‘sembusek’ Ramazan sofralarının vazgeçilmez lezzeti oldu

Mardin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tam kapanma sürecinde pakette servis edilen coğrafi işaret tescilli ‘sembusek’ iftar sofralarına lezzet katıyor. Kültürel varlıkları ve zengin mutfağıyla dikkati çeken Mardin'de, ‘kapalı lahmacun’ olarak da bilinen sembusek, Valiliğin girişimleriyle 2 ay önce Türk Patent ve Marka Kurumunca (TÜRKPATENT) tescillenerek coğrafi işaret belgesi aldı. İftar sofralarını süsleyen sembusek, evde hazırlanıp fırınlarda pişirilebildiği gibi restoranlarda da yapılıyor.

Yöresel lezzet sembusek, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamındaki tam kapanma döneminde restoranlara gidemeyenlerin sofralarına paket servisle ulaştırılıyor. Bir restoranda aşçı olarak görev yapan Zeki Aydoğdu, Mardin'in yöresel lezzetlerini yaptıklarını ve bu lezzetleri vatandaşlara ulaştırdıklarını söyledi.

RAMAZAN AYINDA YOĞUN İLGİ

Yöresel lezzetlerin başında gelen sembuseğin hem görüntüsü hem de tadıyla iştahları kabarttığını aktaran Aydoğdu, bu lezzetin ramazanda da yoğun ilgi gördüğünü belirtti. Aydoğdu, “Sembusek lezzetiyle, tadıyla muazzam bir damak tadı bırakıyor. Ramazan ayında her evin vazgeçilmez yemekleri arasında yer alıyor” dedi.