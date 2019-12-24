Mardin'in emektar otomobili müzeye bağışlandı

MARDİN (AA) - Mardin'e Özyardımcı ailesi tarafından 1952 yılında getirilen ve 28 yıl kentte ticari taksi olarak kullanılan otomobil, Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi’ne bağışlandı. Yahya Özyardımcı, 1930'lardan itibaren kardeşi Salih’le birlikte farklı markalarda ABD yapımı otomobil, kamyon ve otobüsleri Mardin'e getirdi ve alım satımını yaptı. Özyardımcı'nın, dönemin koşullarında yüksek bir fiyata satın aldığı ve taksi olarak kullandığı kiremit rengi 1952 model Chevrolet otomobil, yıllarca Mardinlilerin yanı sıra, buraya gelen siyasetçi, bürokrat ve hakimlere de hizmet etti, düğün konvoylarından adli keşif gezilerine Mardin'in günlük hayatında önemli bir yere sahip oldu. Yahya Özyardımcı'nın 2007'deki vefatının ardından çocuklarının Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi-Dilek Sabancı Sanat Galerisine bağışladığı otomobil için tören düzenlendi. Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, törende yaptığı konuşmada, müzenin 10 yıldır kentin şehirleşmesine ve hafızasına önemli katkı sağladığını söyledi.

Şehrin hafızasının müzede sergilenmesinin önemine değinen ve buna katkı sunan Mardinlileri kutlayan Yaman, şöyle konuştu: "Mardin son 2 yıldır en fazla tercih edilen destinasyonların başında geliyor. Geçen sene 3,5 milyondan fazla turist ağırladı Mardin. Bu yıl ise bugün itibarıyla 5 milyon 300 bin civarında turist ağırladık. Hedefimiz 5,5 milyon turistti. İnşallah yıl sonunda bu hedefimizi tutturacağız. Bazı zamanlarda kendi misafirlerimize dahi yer bulmakta zorlanır hale geldi. Artık önemli markalar da tercih ediyor Mardin’i. Şehrin bu hafızasına katkı sağladıkları için Özyardımcı ile Sabancı ailesine ve vakıf üyelerine çok teşekkür ediyorum. Mardin artık önemli bir şehir olarak hafızlarda yerini alıyor. Bundan sonra da böyle olacak." - "Mardin’in kent kültürünü yansıtıyor" Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Dilek Sabancı da 28 yıl boyunca pek çok Mardinlinin hayatına dokunan bu emektar otomobilin bağış töreninde bir arada olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Merhum Yahya Özyardımcı'nın bu ekmek teknesinden kazandıkları ile bütün çocuklarını en iyi okullarda okuttuğunu kaydeden Sabancı, "Tarihe tanıklık eden bu özel otomobil, Mardinlilerin nikah, düğün gibi özel günlerinde, hakim, savcı, avukat ve din adamlarının seyahatlerinde ulaşım aracı olarak kullanılmış. Özyardımcı ailesine bu önemli otomobil bağışı için teşekkürlerimi sunarken Mardin’in kent kültürünü yansıtan bu otomobili, Mardinlilerin en iyi şekilde sahipleneceklerine yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Sabancı, bu sene aynı zamanda müzenin açılışının 10. yılı olduğunu belirterek, 10 yılda 900 bini aşkın ziyaretçiyi ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi Müdürü Nazan Ölçer ise Özyardımcı ailesinin ilgi ve cömertliği ile müze koleksiyonuna dahil olan otomobilin üretildiği tarihten beri Mardin’in sosyal hayatının bir tanığı olduğunu ve Mardinlilerin anılarında yer ettiğini kaydetti. Müzelerine gösterdikleri güven için aileye teşekkür eden Ölçer, "Bu otomobil ve onu çevreleyen anılar dizisi, Mardin’in bugün ve gelecekteki ziyaretçilerine geçmiş günleri tanımaya eminiz ki vesile olacaktır." dedi. "Babamdan sonra 40 sene bu arayı muhafaza ettik" Özyardımcı ailesi adına konuşan Muhittin Özyardımcı, babasının amcasıyla birlikte Mardin'de 1930’lu yıllarda çeşitli modellerde arabalar getirdiğini söyledi. En son 1952 yılında babasının ABD’den deniz yoluyla gelen bu otomobili İskenderun’undan getirdiğini, bu arabanın ilk ve son sahibinin kendisi olduğunu vurgulayan Özyardımcı, şunları kaydetti: