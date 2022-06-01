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Mardinli Marilyn Monroe'ya tokat şoku kamerada! 'Saldırıya uğrayacağımı bilmiyordum'

01.06.2022 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin'de yaşayan Melek Karahan, ABD'li sinema yıldızı Marilyn Monroe'ya benzerliğiyle tanınıyor. Karahan, yasağa karşın turistlerin bindirildiği atlara eziyet edilmesiyle ilgili bir paylaşımda bulunduktan sonra hiç beklemediği bir şok yaşadı. At sahibi Ş.E., Karahan'ın iş yerine gelerek Karahan'a paylaşımı nedeniyle tepki gösterdi ve tokat attı. Mardinli Marilyn Monroe'ya tokat şoku kameraya yansırken Karahan, "Saldırıya uğrayacağımı bilmiyordum. Ne yapacağımı şaşırdım" diye konuştu.

Mardinli Marilyn Monroe'ya tokat şoku kamerada! 'Saldırıya uğrayacağımı bilmiyordum'

Mardinli Marilyn Monroe olarak da tanınan Melek Karahan, atlarla ilgili paylaşımından sonra iş yerine gelip kendisine tokat atan at sahibi Ş. E.'den şikayetçi oldu. İş yerine gelen Ş. E.'ye kibar davrandığını dile getiren Karahan, yaşadıkları tokatlı tartışmadan sonra "Kapıya olay büyümesin diye onun arkadaşlarından biri geldi" dedi.

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Melek Karahan, bir süre önce kentte belediye tarafından yasaklanan ama hala turistlerin bindirilip gezdirildiği ve atlara eziyet edildiği gerekçesiyle sosyal medyada paylaşım yaptı. Paylaşımın ardından iş yerine gelen ve at sahibi olduğu iddia edilen Ş.E., Karahan'a, "Bu atçılarla niye bu kadar uğraşıyorsunuz. Ben buraya gelmişim beni dinleyeceksin. O paylaştığın kişi benim yeğenim" dedi. Karahan da senin yeğenin terbiyesiz deyince Ş.E. de, "Sen ondan daha terbiyesizsin" dedi.

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Tartışma büyüyünce Ş.E., Karahan'a tokat attı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, Karahan darp raporu alıp şikayetçi oldu. 

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'AYAKLARI KAYIP DÜŞEBİLİYORLAR'

Yaşadığı olayı anlatan Melek Karahan şöyle konuştu:

"İnsanları atlara bindirip harçlıklarını kazanmaya çalışan gençler var. Atları gezdirmemelerini söylüyorum. Çünkü merdivenler kırık, atlar ayakları kayıp düşebiliyorlar. Zarar görebiliyorlar. Gezdirmeyin, sadece binsinler, insinler ücretinizi yine alırsınız dedim. Zabıtalar, bana atları gördüğüm yerde video çekmemi ve kendilerine atmamı, hemen aldıracaklarını söylediler. Ben de gördüğüm atların videosunu çektim, bir kısmını da sosyal medyada paylaştım.

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Daha sonra atçılardan biri iş yerime geldi. Kendisine kibar da davrandım. Saldırıya uğrayacağımı bilmiyordum. Ne yapacağımı şaşırdım. Sonra kapıya olay büyümesin diye onun arkadaşlarından biri geldi" diye konuştu.

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(DHA)

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