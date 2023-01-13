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Margot Robbie, Babylon galasında baştan aşağı kırmızıydı! Elbisenin arkası olay

13.01.2023 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Babylon filminin galasına başrol oyuncusu Margot Robbie damga vurdu. Babylon'un Londra galasına baştan aşağı kırmızı bir Valentino elbiseyle katılan Robbie'ye bir bakan bir daha baktı. Margot Robbie, kendisini şöhrete ulaştıran 2013 yapımı 'Para Avcısı' filmindeki müstehcen sahnelere dair yaptığı itirafla gündemdeydi.

Margot Robbie, Babylon galasında baştan aşağı kırmızıydı! Elbisenin arkası olay

Margot Robbie, Leonardo DiCaprio ile rol aldığı 'Wolf of Wall Street' (Para Avcısı) filmiyle ilgili yaptığı itirafla gündemdeydi. Müstehcen sahneler öncesinde gerildiğini ifade eden oyuncu, cesaretini toplamak için bir miktar alkol aldığını itiraf etmişti.

Güzel oyuncu şu sıralar da Brad Pitt ile başrolde olduğu Damien Chazelle filmi Babylon filminin Londra galasında stiliyle dikkat çekti.

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Baştan aşağı kırmızı giyinen oyuncunun elbisesi Valentino imzalıydı.

Çılgınlık ve gösteriş dolu Hollywood çağını yansıtan filmde başrolde yer alan Avusturalyalı oyuncu Margot Robbie dekolteyi sırttan vermeyi tercih etti.

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Bir bakanın bir daha baktığı Robbie bazı takipçiler tarafından ise rüküş bulundu.

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