Margot Robbie, Babylon galasında baştan aşağı kırmızıydı! Elbisenin arkası olay

Margot Robbie, Leonardo DiCaprio ile rol aldığı 'Wolf of Wall Street' (Para Avcısı) filmiyle ilgili yaptığı itirafla gündemdeydi. Müstehcen sahneler öncesinde gerildiğini ifade eden oyuncu, cesaretini toplamak için bir miktar alkol aldığını itiraf etmişti.

Güzel oyuncu şu sıralar da Brad Pitt ile başrolde olduğu Damien Chazelle filmi Babylon filminin Londra galasında stiliyle dikkat çekti.

Baştan aşağı kırmızı giyinen oyuncunun elbisesi Valentino imzalıydı.

Çılgınlık ve gösteriş dolu Hollywood çağını yansıtan filmde başrolde yer alan Avusturalyalı oyuncu Margot Robbie dekolteyi sırttan vermeyi tercih etti.

Bir bakanın bir daha baktığı Robbie bazı takipçiler tarafından ise rüküş bulundu.

